Волковыск приглашает на V фестиваль кавер-бэндов «SOUND LIVE»

В День молодежи, 30 июня, в Волковыске для всех меломанов и ценителей «живого звука» пройдёт масштабное мероприятие - фестиваль кавер-бэндов «SOUND LIVE». Это большой музыкальный праздник, на котором прозвучат лучшие композиции всех времен и народов в исполнении энергичных, молодых и талантливых музыкантов из разных регионов нашей страны!

Фестиваль кавер-бэндов «SOUND LIVE» – это несколько часов живого звука, танцы и драйв под зажигательные отечественные и зарубежные хиты, во время которого вы-уважаемые зрители, можете активно принимать участие исполняя любимые песни вместе с артистами! Бессмертные шлягеры, яркие исполнители, «живой звук» – летний праздник под открытым небом подарит всем вам заряд отличного настроения.

На Волковысской сцене выступят коллективы, которые уже зарекомендовали себя и своё исполнительское искусство - это постоянные участники нашего фестиваля, частые гости молодежных программ, проходящих в Волковыске - кавер-группа «BEACH BOOGIE BAND» , город Гродно! Также своими новыми композициями порадуют не менее известные и талантливые ребята, которые уже несколько лет с успехом выступают на фестивале кавер-бэндов «SOUND LIVE» и нашли своих поклонников в нашем городе - кавер-группа «DESSERT BAND» из Барановичей! В День молодежи на фестивальной сцене в Волковыске выступят креативные, зажигательные, позитивные и суперталантливые участники кавер-групп «NEW LIGHT» и «DEJA VU» из Минска, и, конечно же, хозяева фестивальной сцены - народный ВИА «Свободный стиль» и юные преемники движения кавер-бэндов – ВИА «Друзья» (г. Волковыск)!

Отметьте День молодежи вместе с нами!

Начало в 20:00

Место проведения: открытая площадка возле Молодежного центра, ул. Октябрьская, 30.





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