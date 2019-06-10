Волковыск приглашает на V фестиваль кавер-бэндов «SOUND LIVE»

В День молодежи, 30 июня, в Волковыске для всех меломанов и ценителей «живого звука» пройдёт масштабное мероприятие - фестиваль кавер-бэндов «SOUND LIVE». Это большой музыкальный праздник, на котором прозвучат лучшие композиции всех времен и народов в исполнении энергичных, молодых и талантливых музыкантов из разных регионов нашей страны!
Фестиваль кавер-бэндов «SOUND LIVE» – это несколько часов живого звука, танцы и драйв под зажигательные отечественные и зарубежные хиты, во время которого вы-уважаемые зрители, можете активно принимать участие исполняя любимые песни вместе с артистами! Бессмертные шлягеры, яркие исполнители, «живой звук» – летний праздник под открытым небом подарит всем вам заряд отличного настроения.
На Волковысской сцене выступят коллективы, которые уже зарекомендовали себя и своё исполнительское искусство - это постоянные участники нашего фестиваля, частые гости молодежных программ, проходящих в Волковыске - кавер-группа
Отметьте День молодежи вместе с нами!
Начало в 20:00
Место проведения: открытая площадка возле Молодежного центра, ул. Октябрьская, 30.