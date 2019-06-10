Представлен седан Bentley Flying Spur нового поколения

Источник материала: Tut.by

Купе и кабриолеты семейства Continental уже успели сменить поколения, а теперь Bentley рассекретила и родственный седан Flying Spur третьей по счету генерации.





Вслед за исходными «двухдверками» роскошный седан переехал на новую платформу — общую с Porsche Panamera . При длине 5,3 м машина нового поколения слегка крупнее предшественника, колесная база седана увеличилась на 130 мм — почти до 3,2 м, так что седокам на заднем ряду станет еще вольготнее. Кроме того, новый седан Bentley выглядит легче и стремительнее прежней модели — передний свес у Flying Spur стал короче, а силуэт динамичнее.





Еще одна «фишка» новинки — фигурка в виде крылатой литеры «B» на капоте, которая ради лучшей безопасности пешеходов может убираться в недра моторного отсека. Прежде такого решения в духе моделей Rolls-Royce на Bentley не встречалось. В «базе» новый Flying Spur получил светодиодные матричные фары, аудиосистема с 10 динамиками (за доплату — 1500-ваттная акустическая система Bang & Olufsen с 16 динамиками или 2200-ваттная Naim с 19 динамиками) и 21-дюймовые колесные диски, а отделение Mulliner подготовило для седана свои эксклюзивные «катки» на дюйм больше.





По традиции, доступны несколько различных вариантов отделки салона, включая декор из древесины ценных пород и вставки под «рояльный лак», а дверные панели, например, щеголяют трехмерной текстурированной кожаной обивкой. Как и купе Continental, седан получил цифровую комбинацию приборов и 12,3-дюймовый сенсорный экран мультимедиасистемы, расположенный на трехстороннем вращающемся элементе, который позволяет скрыть его в передней панели.





Модернизированный 6-литровый битурбо-W12 под капотом развивает 635 лошадиных сил и 900 Нм. В паре с 8-ступенчатым «роботом» он позволяет седану массой 2,43 тонны набирать первую «сотню» за 3,8 секунды и разгоняться до максимальных 333 км/ч. Из прочих особенностей нового Flying Spur — адаптивная подвеска, полный привод с муфтой подключения передней оси и полноуправляемое шасси (впервые на Bentley).





Прием заказов на новый Flying Spur британцы начнут этой осенью, первые покупатели получат машины в начале следующего года.