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Представлен седан Bentley Flying Spur нового поколения
Источник материала: Tut.by
Вслед за исходными «двухдверками» роскошный седан переехал на новую платформу — общую с
Еще одна «фишка» новинки — фигурка в виде крылатой литеры «B» на капоте, которая ради лучшей безопасности пешеходов может убираться в недра моторного отсека. Прежде такого решения в духе моделей Rolls-Royce на Bentley не встречалось. В «базе» новый Flying Spur получил светодиодные матричные фары, аудиосистема с 10 динамиками (за доплату — 1500-ваттная акустическая система Bang & Olufsen с 16 динамиками или 2200-ваттная Naim с 19 динамиками) и 21-дюймовые колесные диски, а отделение Mulliner подготовило для седана свои эксклюзивные «катки» на дюйм больше.
По традиции, доступны несколько различных вариантов отделки салона, включая декор из древесины ценных пород и вставки под «рояльный лак», а дверные панели, например, щеголяют трехмерной текстурированной кожаной обивкой. Как и купе Continental, седан получил цифровую комбинацию приборов и 12,3-дюймовый сенсорный экран мультимедиасистемы, расположенный на трехстороннем вращающемся элементе, который позволяет скрыть его в передней панели.
Модернизированный 6-литровый битурбо-W12 под капотом развивает 635 лошадиных сил и 900 Нм. В паре с 8-ступенчатым «роботом» он позволяет седану массой 2,43 тонны набирать первую «сотню» за 3,8 секунды и разгоняться до максимальных 333 км/ч. Из прочих особенностей нового Flying Spur — адаптивная подвеска, полный привод с муфтой подключения передней оси и полноуправляемое шасси (впервые на Bentley).
Прием заказов на новый Flying Spur британцы начнут этой осенью, первые покупатели получат машины в начале следующего года.
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Купе и кабриолеты семейства Continental уже успели сменить поколения, а теперь Bentley рассекретила и родственный седан Flying Spur третьей по счету генерации.
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