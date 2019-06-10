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Где проводят лето звезды «Рока за Бобров»? Листаем инстаграмы хедлайнеров
Источник материала: Tut.by
Самый громкий фестиваль лета
Лиза Гырдымова — она же Монеточка — 1 июня отметила 21-летие. Фотографии в Instagram получились максимально атмосферные, Лиза подписала их: «Минимальное количество нормальных человеческих фото = удачная дискотека». Берите на заметку.
Российский рэпер Баста на днях отправился в Иркутск и затерялся в местной сакуре. «Иркутск.Байкал.Красота!Родина!!!» — написал он в своем Instagram. А мы-то думали, что Василий Вакуленко из Ростова-на-Дону.
Сергей Михалок из группы «Ляпис 98» пару дней назад рассказал о велотуризме в его любимом городе Киеве. Порекомендовал Певческое поле и Музей Отечественной войны как «красивейшие локации». Имейте в виду, фанаты Киева.
И это не все новости «Ляписов». Михалок анонсировал завершение съемок документального фильма
Белорусские рокеры из «Дай дарогу!» начали лето с убойного концерта в Березе Брестской области. А потом и у Брестской крепости устроили фотосет, если верить фото из Instagram.
Судя по Instagram рок-группы «Мумий тролль», музыканты вообще не отдыхают. Фестивали, анонсы концертов и солд-ауты — а чем кроме этого живут ребята? Вот хотя бы Илья Лагутенко выбрался на пленэр (ну почти) и предлагает вам «сменить сообщения на стихотворения, плеер на собственное пение, фотоаппарат на краски».
Парни из минской группы Panska Moc добавили к себе в профиль фотографию с тегами
Самый запрещенный белорусский рэпер Бакей безобидно едет куда-то на заднем сиденье в дождь. Интересный образ, не находите? Прямо захотелось
Напомним, что кроме этих музыкантов на «Боровой» выступят Little Big, «Петля пристрастия», 25/17, «П***фильмы», Dlina Volny и Milmars. В их профилях в Instagram или работа, или давно не было обновлений (потому что работа).
Все концерты в Минске и регионах
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Самый громкий фестиваль лета «Рок за Бобров» пройдет 3 августа на «Боровой», то есть еще почти через два месяца. Чтобы не заставлять вас скучать по любимым...
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