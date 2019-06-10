Где проводят лето звезды «Рока за Бобров»? Листаем инстаграмы хедлайнеров

Источник материала: Tut.by

Самый громкий фестиваль лета «Рок за Бобров» пройдет 3 августа на «Боровой» , то есть еще почти через два месяца. Чтобы не заставлять вас скучать по любимым музыкантам, AFISHA.TUT.BY узнала, как у хедлайнеров феста — Монеточки, Бакея, Басты и других — началось это лето. Мотивирующий спойлер: почти все работают.

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Фото предоставлено организаторами

Лиза Гырдымова — она же Монеточка — 1 июня отметила 21-летие. Фотографии в Instagram получились максимально атмосферные, Лиза подписала их: «Минимальное количество нормальных человеческих фото = удачная дискотека». Берите на заметку.

Российский рэпер Баста на днях отправился в Иркутск и затерялся в местной сакуре. «Иркутск.Байкал.Красота!Родина!!!» — написал он в своем Instagram. А мы-то думали, что Василий Вакуленко из Ростова-на-Дону.

Сергей Михалок из группы «Ляпис 98» пару дней назад рассказал о велотуризме в его любимом городе Киеве. Порекомендовал Певческое поле и Музей Отечественной войны как «красивейшие локации». Имейте в виду, фанаты Киева.

И это не все новости «Ляписов». Михалок анонсировал завершение съемок документального фильма #BRUTTO_Documentary .

Белорусские рокеры из «Дай дарогу!» начали лето с убойного концерта в Березе Брестской области. А потом и у Брестской крепости устроили фотосет, если верить фото из Instagram.

Судя по Instagram рок-группы «Мумий тролль», музыканты вообще не отдыхают. Фестивали, анонсы концертов и солд-ауты — а чем кроме этого живут ребята? Вот хотя бы Илья Лагутенко выбрался на пленэр (ну почти) и предлагает вам «сменить сообщения на стихотворения, плеер на собственное пение, фотоаппарат на краски».

Парни из минской группы Panska Moc добавили к себе в профиль фотографию с тегами #яулетаю #клипубыть . Все понятно — снова работа.

Самый запрещенный белорусский рэпер Бакей безобидно едет куда-то на заднем сиденье в дождь. Интересный образ, не находите? Прямо захотелось переслушать его дискографию.

Напомним, что кроме этих музыкантов на «Боровой» выступят Little Big, «Петля пристрастия», 25/17, «П***фильмы», Dlina Volny и Milmars. В их профилях в Instagram или работа, или давно не было обновлений (потому что работа).

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Когда: 3 августа. Где: аэродром «Боровая». Сколько: от 40 рублей (+4 рубля сервисный сбор). КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

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