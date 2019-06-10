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Лукашенко нашел замену задержанному Андрею Втюрину

11.06.2019 14:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Заместителем секретаря Совета безопасности назначен 42-летний Александр Рахманов. Ранее он был начальником управления Следственного комитета по Брестской области.

Эта должность ему досталась после задержания бывшего заместителя секретаря Совбеза Андрея Втюрина. О назначении Рахманова сообщает пресс-служба Лукашенко.



Александр Рахманов родился на Витебщине. Окончил БГУ по специальности «правоведение». В 1998-2000 работал в Витебске в отделе по борьбе с организованной преступностью, с 2000 года по 2004 год работал в прокуратуре Брестской области, был прокурором отдела, в 2004 году вступил в должность заместителя начальника управления Следственного комитета МВД по Брестской области. В 2007-2012 работал в Совете безопасности, где занимался разработкой законодательства. В 2012-2017 возглавлял брестское управление Следственного комитета.

Во вторник Александр Лукашенко произвел ряд кадровых перестановок. В частности, новые руководители появились у МВД и Минздрава.

 
Теги: Витебск
 
 
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Заместителем секретаря Совета безопасности назначен 42-летний Александр Рахманов. Ранее он был начальником управления Следственного комитета по Брестской...
 
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