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Лукашенко согласовал назначение новых руководителей регионов

11.06.2019 14:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко согласовал назначение руководителей местных органов власти в Могилеве, Могилевском районе, а также Лиозненском районе Витебской области.



Как сообщает пресс-служба президента, на должность райисполкома Лиозненского района одобрена кандидатура Сергея Земченка.

В настоящее время он является депутатом Палаты представителей Национального собрания.

Главой Могилевского райисполкома официально назначен Олег Чикида.

Он с 2014 по 2018 год занимал должность первого заместителя руководителя Могилевского облисполкома.

Руководить Ленинским районом областного центра будет Алексей Богайчук. До этого он работал в качестве советника губернатора Могилевской области.

 
Теги: Могилев
 
 
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Александр Лукашенко согласовал назначение руководителей местных органов власти в Могилеве, Могилевском районе, а также Лиозненском районе Витебской области.
 
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