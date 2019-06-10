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В «Брузгах» увеличат пропускную способность. Что еще изменится на границе к Европейским играм?

11.06.2019 14:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

21 июня в Беларуси стартуют II Европейские игры. Участники и болельщики не будут стоять в очередях, они смогут пройти границу в упрощенном порядке. Кроме того, к спортивному мероприятию обновилась инфраструктура: на шести автомобильных пунктах пропуска модернизировали системы видеонаблюдения. В «Брузгах», на границе с Польшей, увеличили количество полос на въезд и выезд из страны. Это позволит увеличить пропускную способность на 900 грузовых автомобилей в сутки. Сотрудники таможни будут работать в усиленном режиме, во время Игр им будут помогать студенты факультета «Таможенное дело», пишет TUT.BY

В прошлом году Государственный таможенный комитет заключил меморандумы, а позже провел встречи с коллегами из России, Литвы, Латвии, Украины и Польши по оказанию содействия участникам и болельщикам Игр в упрощенном пересечении границы.

— Во-первых, они будут следовать по специально выделенному коридору, обозначенному логотипом Игр, — поясняют в пресс-службе ГТК. —  Во-вторых, в отношении их транспортных средств будет применяться упрощенный порядок временного ввоза: достаточно предоставить сотруднику таможни свидетельство о регистрации транспортного средства, паспорт, и сотрудник сам проведет необходимые таможенные операции, а гражданин просто распишется в декларации. В-третьих, в отношении товаров, предназначенных для организации и проведения Игр, будет применяться специальная таможенная процедура, а также упрощенный порядок декларирования при представлении письменных подтверждений от дирекции Игр.

На пунктах пропуска обновлена инфраструктура. В «Брузгах» сейчас завершается модернизация транспортного коридора, проектом предусмотрено расширение проезжей части участка дороги до 4 полос в каждом направлении. Сейчас пропускная способность в данном пункте 5 тысяч авто. После модернизации она увеличится еще на 900 грузовых автомобилей в сутки.


В таможенной службе появилось новое оборудование для обнаружения наркотиков и взрывчатых веществ.

Во время проведения Европейских игр сотрудники таможни будут работать в усиленном режиме. Помогать им будут 80 студентов, которые обучаются на факультете «Таможенное дело».

С 7 июня по 7 июля будет работать круглосуточная горячая линия по номеру: +375 17 218 94 26, куда можно позвонить, чтобы задать вопросы о пересечении границы в период проведения Европейских игр.

 
 
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21 июня в Беларуси стартуют II Европейские игры. Участники и болельщики не будут стоять в очередях, они смогут пройти границу в упрощенном порядке. Кроме того, к...
 
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