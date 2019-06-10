ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минский тракторный завод доверили Виталию Вовку

11.06.2019 13:31 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение Виталия Вовка генеральным директором Минского тракторного завода, сообщила пресс-служба главы государства.


Александр Шакутин и Виталий Вовк. Фото: TUT.BY

Виталий Вовк с сентября прошлого года занимал должность помощника президента — инспектора по Витебской области. За месяц до назначения, в августе прошлого года, Лукашенко устроил грандиозный разнос на совещании по Оршанскому району. Тогда Вовк лишился поста министра промышленности, пишет TUT.BY.

Лукашенко, назначая его на должность помощника, заявил: «Я думаю, с твоим опытом это несложная для тебя работа. И я хочу прямо сказать: все будут задаваться вопросом, почему Вовк, — мне просто жалко Вовка как руководителя предприятия. Ведь хороший был у тебя завод (с сентября 2011 года по декабрь 2014 года Виталий Вовк возглавлял Минский завод колесных тягачей). Любо-дорого посмотреть. Никаких вопросов не было. Я же бывал тогда там. Грамотный человек. Но надо из тебя выжать для Беларуси по максимуму. Для меня это важнейший вопрос. Потерять специалиста просто, а вот вырастить, найти такого специалиста будет сложно. Вот откровенный и честный ответ», — отметил Александр Лукашенко.

Действительно, МЗКТ под руководством Виталия Вовка оказался одним из немногих промпредприятий, вполне благополучно переживших одни из самых сложных лет.

Президент тогда заметил, что «косяки и недостатки», допущенные Виталием Вовком на посту министра, в какой-то степени не зависели от руководителя отрасли. «Думаю, тебе это был урок. И на этой должности (может, это не последняя твоя должность), думаю, что ты пользу для страны принесешь», — сказал он.

МТЗ, который последние годы возглавлял Федор Домотенко, демонстрировал неплохие результаты. Но снижение продаж техники МТЗ на экспорт наряду с финансовыми вопросами вынудило поставить вопрос ребром о дальнейшей деятельности Домотенко в качестве гендиректора МТЗ.


«В интервью Федор Александрович все хорошо рассказал. Но есть сложности с продажами, вопросы по менеджменту… По финансам (высокая дебиторская и кредиторская задолженность. — Прим. TUT.BY) не та динамика, которую все хотят видеть. Все там не так позитивно. Поэтому и возникло предложение о смене [руководства]», — сказал собеседник.

С начала года правительство затеяло кадровую чистку на госгигантах. Руководители поменялись на «Гомсельмаше», МАЗе, ушел в отставку гендиректор БМЗ, Белорусской цементной компании.

В 2018 году МТЗ выпустил более 33 тысяч единиц тракторной техники, реализовано 31 109 штук. Белорусским потребителям было поставлено 2817 единиц тракторов и машин, в страны дальнего зарубежья — 5784, на рынки стран СНГ (без России) — 10 403, а в РФ — 12 105. В натуральном выражении продажи тракторной техники увеличились на 970 штук. Экспорт принес 507,3 млн долларов. Рентабельность продаж составила 11,7%.

МТЗ также импортировал продукции на 162,8 млн долларов. На складах находились остатки готовой продукции в объеме 3815 шт., в денежном эквиваленте — 158 млн рублей.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение Виталия Вовка генеральным директором Минского тракторного завода, сообщила пресс-служба главы...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Мне правительство пишет — ну просто противно читать». Лукашенко недоволен подходами к овцеводству
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • пуховики итальянских брендов женские отсюда
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика