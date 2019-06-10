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Силовики провели обыск у оператора розничной сети «Пятый элемент»

11.06.2019 13:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Изъяты финансовые документы.

Силовики сегодня нагрянули с обысками в офис компании «Патио». Она управляет сетью потребительской электроники и бытовой техники «Пятый элемент». Обыски подтвердили TUT.by в самой компании.
 
Порталу заявили, что проверка проводилась на одном из этажей, и подчеркнули, что ничего экстраординарного не происходит. Офис компании и магазины работают в штатном режиме.

 
 
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