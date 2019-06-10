Силовики провели обыск у оператора розничной сети «Пятый элемент»

TUT.by в самой компании. Силовики сегодня нагрянули с обысками в офис компании «Патио». Она управляет сетью потребительской электроники и бытовой техники «Пятый элемент». Обыски подтвердилив самой компании.

Порталу заявили, что проверка проводилась на одном из этажей, и подчеркнули, что ничего экстраординарного не происходит. Офис компании и магазины работают в штатном режиме.