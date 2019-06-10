Новым министром здравоохранения стал главный онколог Минска

В Беларуси продолжаются кадровые перестановки. Так, 11 июня пост министра здравоохранения покинул Валерий Малашко. В тот же день Александр Лукашенко назначил нового главу ведомства. Им стал Владимир Караник, который с 2011 года занимал пост главного врача Минского городского клинического онкологического диспансера, передает