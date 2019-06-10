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Лукашенко недоволен Белгидрометом: Надо или разгонять, или приводить в чувства

11.06.2019 13:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент указал на недостоверность прогноза погоды от ведомства.

Белгидромет занимается подготовкой прогноза погоды в белорусских городах и регионах. По мнению президента, ведомство не в полной мере справляется с обязанностями.

-С ними надо что-то делать: их надо или разгонять, или приводить в чувства. В лучшем в какой-то день на 50-70% достоверность прогноза погоды. Нам такой Гидрометцентр не нужен, - цитирует президента belta.by. - Я уже ориентируюсь на военных, которые видят в реальном времени погоду, подскажут, где идут дожди по республике и что будет в ближайшие 12 часов. Почти на 100% дают точный прогноз, правда, короткий. Мы должны знать, что происходит, что будет завтра, послезавтра, чтобы ориентироваться.

 
 
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Президент указал на недостоверность прогноза погоды от ведомства.
 
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