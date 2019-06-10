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Лукашенко недоволен Белгидрометом: Надо или разгонять, или приводить в чувства
Источник материала: Партизан
Президент указал на недостоверность прогноза погоды от ведомства.
Белгидромет занимается подготовкой прогноза погоды в белорусских городах и регионах. По мнению президента, ведомство не в полной мере справляется с обязанностями.
-С ними надо что-то делать: их надо или разгонять, или приводить в чувства. В лучшем в какой-то день на 50-70% достоверность прогноза погоды. Нам такой Гидрометцентр не нужен, - цитирует президента
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Президент указал на недостоверность прогноза погоды от ведомства.
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