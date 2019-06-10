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«Или разгонять, или приводить в чувства»: Лукашенко пожурил синоптиков
11.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр
Говоря о ситуации в сельскохозяйственной отрасли, Лукашенко отметил, что достоверность прогнозов погоды составляет, в лучшем случае – до 70%.
«С ними надо что-то делать: их надо или разгонять, или приводить в чувства. В лучшем в какой-то день на 50-70% достоверность прогноза погоды. Нам такой Гидрометцентр не нужен», – сказал белорусский лидер.
Президент добавил, что в вопросах прогнозирования метеоусловий полагается на данные вооруженных сил. По его мнению, военные могут дать краткосрочный, но более точный прогноз и знают, какая погода будет в стране в ближайшие 12 часов.
Лукашенко выразил надежду, что погодные условия в стране будут способствовать высокой урожайности. Однако глава государства выразил обеспокоенность положением дел в ряде регионов страны, где выпадает недостаточно
В частности, он предложил консервировать кукурузное зерно, используемое для кормления скота.
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Президент Беларуси считает, что национальной центр по гидрометеорологии не справляется со своими обязанностями должным образом.
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