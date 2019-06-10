«Или разгонять, или приводить в чувства»: Лукашенко пожурил синоптиков

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник выразил недовольство работой национального центра по гидрометеорологии. По мнению главы государства, прогнозы метеослужбы оставляют желать лучшего, передает БЕЛТА .

Говоря о ситуации в сельскохозяйственной отрасли, Лукашенко отметил, что достоверность прогнозов погоды составляет, в лучшем случае – до 70%.

«С ними надо что-то делать: их надо или разгонять, или приводить в чувства. В лучшем в какой-то день на 50-70% достоверность прогноза погоды. Нам такой Гидрометцентр не нужен», – сказал белорусский лидер.

Президент добавил, что в вопросах прогнозирования метеоусловий полагается на данные вооруженных сил. По его мнению, военные могут дать краткосрочный, но более точный прогноз и знают, какая погода будет в стране в ближайшие 12 часов.

Лукашенко выразил надежду, что погодные условия в стране будут способствовать высокой урожайности. Однако глава государства выразил обеспокоенность положением дел в ряде регионов страны, где выпадает недостаточно осадков . Белорусский лидер обратил внимание, что на легких почвах началось пожелтение посевов и призвал принять меры для улучшения ситуации в растениеводстве.

В частности, он предложил консервировать кукурузное зерно, используемое для кормления скота.