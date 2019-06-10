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В Минск прибывают болельщики II Европейских игр
11.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Минск встречает болельщиков II Европейских игр. Для гостей из-за границы действует
По последним данным, в Беларусь приехали больше 70 иностранцев по билетам на спортивные мероприятия II Европейских игр. Около половины из них – французы. Чаще всего гости добираются в страну поездом или на машине.
«Болельщики въехали на территорию Республики Беларусь буквально через пять минут после того, как мы открыли пропуск. Они хотели посетить парки, замки и другие достопримечательности, а в целом ехали на церемонию открытия Европейских игр», – отметил начальник смены отделения пограничного контроля «Варшавский мост» Станислав Гребенюк.
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Для гостей из-за границы действует безвизовый режим. Свободный въезд – до 10 июля.
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