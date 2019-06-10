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Более 4 тысяч школьников обучат интернет-грамотности на летних каникулах

11.06.2019 15:03 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Более 4 тысяч школьников обучат интернет-грамотности на летних каникулах
МТС

Компания МТС и Министерство образования Беларуси уже в четвертый раз заключили соглашение о сотрудничестве, подразумевающее продолжение совместных образовательных проектов. Документ подписали первый заместитель министра образования Беларуси Ирина Старовойтова и генеральный директор компании МТС Владимир Карпович.

Более 4 тысяч школьников обучат интернет-грамотности на летних каникулах

Ирина СТАРОВОЙТОВА назвала сотрудничество, основная тема которого - обучение школьников сетевому этикету, интернет-грамотности, кибербезопасности, отличным примером государственно-частного партнерства. Уже четвертый год в рамках сотрудничества реализуется ряд важнейших образовательных инициатив.

- С помощью таких совместных проектов вне рамок школы мы можем решить конкретную образовательную задачу – повысить интернет-грамотность подрастающего поколения и обезопасить наших детей от негативного влияния технологий, - подчеркнула первый замминистра.

Более 4 тысяч школьников обучат интернет-грамотности на летних каникулах

Генеральный директор компании МТС Владимир КАРПОВИЧ напомнил, что подписание соглашения о сотрудничестве с Министерством образования уже стало хорошей традицией и подтверждает приверженность целям и ценностям компании МТС: внедряя инновации, делать их безопасными для детей.

- Развитие информационного общества – это безграничные возможности и одновременно потенциальные угрозы, поэтому важно научить детей быть готовыми к новым вызовам. Направления сотрудничества с Министерством образования уже сформированы, мы видим отклик и продолжим работать над проектами, которые помогут школьникам использовать технологии грамотно и безопасно, - отметил глава компании МТС.

Более 4 тысяч школьников обучат интернет-грамотности на летних каникулах

Директор Главного информационно-аналитического центра Министерства образования Павел ЛИС сделал акцент на том, что сотрудничество с компанией МТС позволило задать высокую планку именно в части государственно-частного партнерства и этот позитивный опыт в поддержке образовательных проектов стоило бы перенимать другим.

- Это очень важно, потому что благодаря такому сотрудничеству появляются стабильность и системность, - отметил Павел Лис. – Что касается проектов, которые осуществляются совместно с компанией МТС, то их популярность и масштабируемость растут.

Что узнают дети

Более 4 тысяч школьников обучат интернет-грамотности на летних каникулах

Руководитель группы по связям с общественностью компании МТС Виктория ЗДЯРСКАЯ рассказала о том, что во время летних каникул планируется обучить интернет-грамотности более 4 тыс. школьников, которые будут отдыхать в национальном образовательно-оздоровительном центре «Зубренок».

- Мы стараемся придумывать новые интересные форматы. Одним из таких ярких проектов, с которым уже смогли познакомиться более 6 тыс. детей в Минске и Гомеле, стала интерактивная обучающая выставка «Вселенная интернета». Летом она заработает в «Зубренке». Благодаря выставке дети смогут узнать, как правильно и безопасно вести себя в Сети, защитить свои гаджеты от вредоносных программ, выбрать надежные пароли и многое другое.

Интерактивная обучающая выставка «Вселенная интернета» - это продолжение совместного проекта «Дети в интернете», в рамках которого по всей стране проходят уроки интернет-грамотности для младшеклассников. Всего за время проекта «Дети в интернете» безопасному поведению в Сети обучены более 9 тыс. школьников. В нынешнем году уроки сетевого этикета, которые проводит известный телеведущий и музыкант Георгий Колдун, продолжатся.

Этим летом будет реализован еще один важный образовательный проект: IT-лагерь для воспитанников домов-интернатов Брестской области. Интенсив по современным информационным технологиям для детей проведут специалисты Образовательного центра Парка высоких технологий.

СООО «Мобильные ТелеСистемы». УНП 800013732.

 
Теги: знакомства, Гомель
 
 
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Минобразования и компания МТС продолжают совместные образовательные проекты
 
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