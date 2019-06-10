Бесплатный «А-фест» снова пройдет в Минске. Когда и кто выступит?

Источник материала: Tut.by

10 августа в столичном Лошицком парке в четвертый раз пройдет европейский фестиваль пива и еды A-Fest 2019 . На бесплатный open-air уже собираются украинская группа «Бумбокс» и франкоязычный хип-хоп исполнитель K-Maro. Белорусским хедлайнером станет группа Nizkiz.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

По традиции гостей многотысячного фестиваля будет ждать европейский отдых на траве под открытым небом, зоны развлечений на любой вкус, креативные фотозоны, где каждый сможет сделать отличную карточку для соцсетей, вкусная и разнообразная еда и напитки на фудкорте.

Задавать ритм фестивалю будут белорусские и зарубежные музыканты: минская фанк-группа Groove Dealers, зажигательные gipsy-музыканты PLUM BUM, авторский проект PALINA, ранее известный как Рэспубліка Паліна. Впервые на белорусском open-air выступят украинцы O.Torvald, которые выступали на одной сцене с Garbage, Linkin Park, The Rasmus и Evanescence.

Буквально следом за O. Torvald на сцену выйдут NIZKIZ, которые за последний год стали одной из главных рок-групп Беларуси. Свой микс из хип-хопа, рок-н-ролла, фанка, джаза и реггей подарит публике A-Fest украинская команда «Бумбокс», которые обязательно исполнят несколько хитов вместе с O.Torvald. Завершит вечер исполнитель, который своим «френглишем» покорил Европу и чей дебютный альбом стал четырежды «золотым» — K-Maro.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Где: Минск, Лошицкий парк Когда: 10 августа, 12.00−23.00 Вход свободный (лицам до 18 лет вход в сопровождении взрослых)

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