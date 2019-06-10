ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Горках – бесплатный тест-драйв автомобилей Volkswagen

11.06.2019 — Разное | Горецкий вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Горецкий вестник


Просмотрено: 146

 

15 июня в Горках состоится бесплатный тест-драйв автомобилей Volkswagen — Polo, Tiguan, новый Touareg и Caravelle в Горках. Вы сможете пообщаться с менеджерами, увидеть автомобили вживую, а самое главное проверить их в движении: оценить управляемость, динамику, эргономику и комфорт!

 

В Горках – бесплатный тест-драйв автомобилей Volkswagen

 

При прохождении тест-драйва Вы получаете скидку до 700 рублей на приобретение нового автомобиля Volkswagen! Предложение действует только в дни проведения мероприятия для жителей и гостей Горок.

Спешите! Количество участников тест-драйва ограничено!

Все посетители прямо на месте смогут получить расчеты по программам финансовой поддержки Volkswagen Finance (кредит, рассрочка, лизинг), а также наши специалисты с удовольствием оценят Ваш автомобиль в зачет нового Volkswagen прямо на месте.

Представители Volkswagen расскажут Вам все, что Вас интересует об автомобилях, раскроют особенности комплектаций и познакомят с ценовыми предложениями на модели, представленных в Беларуси.

Когда?

15 июня в субботу с 10:00 по 18:00.

Где?

На парковочной площадке по улице Агрономическая — возле Нижнего озера и Амфитеатра.

Записаться на бесплатный тест-драйв можно по телефонам:

+375 (29) 313-05-05 , +375 (29) 202-57-83

Или заполните форму на сайте.

www.autotrust.by


 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  15 июня в Горках состоится бесплатный тест-драйв автомобилей Volkswagen — Polo, Tiguan, новый Touareg и Caravelle в Горках. Вы сможете пообщаться с менеджерами, увидеть автомобили...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Лунинецком районе утонул 5-летний мальчик, оставленный без присмотра
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика