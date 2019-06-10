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В Горках – бесплатный тест-драйв автомобилей Volkswagen
11.06.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
15 июня в Горках состоится бесплатный тест-драйв автомобилей Volkswagen — Polo, Tiguan, новый Touareg и Caravelle в Горках. Вы сможете пообщаться с менеджерами, увидеть автомобили вживую, а самое главное проверить их в движении: оценить управляемость, динамику, эргономику и комфорт!
При прохождении тест-драйва Вы получаете скидку до 700 рублей на приобретение нового автомобиля Volkswagen! Предложение действует только в дни проведения мероприятия для жителей и гостей Горок.
Спешите! Количество участников тест-драйва ограничено!
Все посетители прямо на месте смогут получить расчеты по программам финансовой поддержки Volkswagen Finance (кредит, рассрочка, лизинг), а также наши специалисты с удовольствием оценят Ваш автомобиль в зачет нового Volkswagen прямо на месте.
Представители Volkswagen расскажут Вам все, что Вас интересует об автомобилях, раскроют особенности комплектаций и познакомят с ценовыми предложениями на модели, представленных в Беларуси.
Когда?
15 июня в субботу с 10:00 по 18:00.
Где?
На парковочной площадке по улице Агрономическая — возле Нижнего озера и Амфитеатра.
Записаться на бесплатный тест-драйв можно по телефонам:
+375 (29) 313-05-05 , +375 (29) 202-57-83
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15 июня в Горках состоится бесплатный тест-драйв автомобилей Volkswagen — Polo, Tiguan, новый Touareg и Caravelle в Горках. Вы сможете пообщаться с менеджерами, увидеть автомобили...
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