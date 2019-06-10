В Горках – бесплатный тест-драйв автомобилей Volkswagen

Источник материала: Горецкий вестник

15 июня в Горках состоится бесплатный тест-драйв автомобилей Volkswagen — Polo, Tiguan, новый Touareg и Caravelle в Горках. Вы сможете пообщаться с менеджерами, увидеть автомобили вживую, а самое главное проверить их в движении: оценить управляемость, динамику, эргономику и комфорт!





При прохождении тест-драйва Вы получаете скидку до 700 рублей на приобретение нового автомобиля Volkswagen! Предложение действует только в дни проведения мероприятия для жителей и гостей Горок.

Спешите! Количество участников тест-драйва ограничено!

Все посетители прямо на месте смогут получить расчеты по программам финансовой поддержки Volkswagen Finance (кредит, рассрочка, лизинг), а также наши специалисты с удовольствием оценят Ваш автомобиль в зачет нового Volkswagen прямо на месте.

Представители Volkswagen расскажут Вам все, что Вас интересует об автомобилях, раскроют особенности комплектаций и познакомят с ценовыми предложениями на модели, представленных в Беларуси.

Когда?

15 июня в субботу с 10:00 по 18:00.

Где?

На парковочной площадке по улице Агрономическая — возле Нижнего озера и Амфитеатра.

Записаться на бесплатный тест-драйв можно по телефонам:

+375 (29) 313-05-05 , +375 (29) 202-57-83

Или заполните форму на сайте.