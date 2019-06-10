Налоговая: Ремесленная деятельность

Источник материала: Новости Дзержинска

В целях дальнейшего развития народных промыслов, сохранения и приумножения традиций ручного труда, а также вовлечения трудоспособного населения в экономическую деятельность посредством создания дополнительных условий для самозанятости граждан действует Указ Президента Республики Беларусь от 09.10.2017 № 364 «Об осуществлении физическими лицами ремесленной деятельности»

Ремесленная деятельность – это деятельность физических лиц по изготовлению и реализации товаров, выполнению работ, оказанию услуг с применением ручного труда и инструмента, осуществляемая самостоятельно, без привлечения иных физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам и направленная на удовлетворение бытовых потребностей граждан.

Физические лица (за исключением физических лиц, которым законодательными актами запрещается осуществление иной деятельности, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих и временно проживающих в Республике Беларусь) вправе заниматься изготовлением и ремонтом предметов и их частей для личных нужд граждан из проволоки, шпагата, синтетической ленты, жести, глины, растительных материалов местного происхождения, в том числе из дерева; изготовлением изделий ручной работы: кухонного инвентаря, игрушек, интерьерных кукол, декоративных панно, шкатулок, портсигаров, табакерок, деталей и предметов украшения мебели, брелоков, ключниц, кошельков, перчаток, ремней, бижутерии и т.п.; кузнечным делом; изготовлением изделий ручного вязания; ручного ткачества, а также изделий, выполненных в лоскутной технике; кружевоплетением, макраме; изготовлением поздравительных открыток, альбомов для фотографий и т.д. С полным перечнем видов ремесленной деятельности можно ознакомиться в Указе.

Чтобы начать ремесленную деятельность Вам необходимо стать на учет в налоговом органе по месту жительства на основании заявления, оформить и зарегистрировать книгу учета проверок.

Зарегистрировавшись ремесленником, Вы вправе реализовывать свою продукцию: на торговых местах и (или) в иных установленных местными исполнительными и распорядительными органами местах; на основании гражданско-правовых договоров, заключаемых с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями; в помещениях, используемых для их изготовления (мастерских); с применением рекламы в глобальной компьютерной сети интернет; путем пересылки (в том числе международным почтовым отправлением), а также путем доставки продукции по указанному потребителем адресу любым видом транспорта.

Также ремесленники вправе на безвозмездной основе передавать ученикам знания, навыки и умения определенных видов ремесленной деятельности на основании договора об обучении ремесленной деятельности.

Ставка ремесленного сбора (вне зависимости от количества осуществляемых видов деятельности) устанавливается в размере одной базовой величины в календарный год, определяемой на дату его уплаты.

Уплата ремесленного сбора производится:

- за полный последующий календарный год - не позднее 28-го числа последнего месяца текущего календарного года;

- в иных случаях - до начала осуществления ремесленной деятельности.

Реквизиты на уплату ремесленного сбора можно узнать в налоговом органе по адресу: г. Дзержинск, ул. Ленинградская, 14.



