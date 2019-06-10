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В работе Telegram произошел сбой
Источник материала: Tut.by
В работе мессенджера Telegram возник сбой. Проблемы зафиксированы в Беларуси, России и некоторых странах Западной Европы.
Сбой произошел около 15.00 по минскому времени. Пользователи не могут подключиться, а также отправить сообщения. Проблемы наблюдаются в десктопной версии сервиса.
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Связь начала восстанавливаться примерно в 15.30.
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Проблемы фиксируются у пользователей из Беларуси, России, Украины, Великобритании и других стран.
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