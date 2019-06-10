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На МКАД грузовик снес столб и опрокинулся

11.06.2019 15:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На МКАД грузовик выехал за пределы дороги, снес столб и опрокинулся на бок. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.


Авария произошла днем 11 июня на внешнем кольце МКАД около развязки с улицей Казинца. На место аварии прибыл автомобиль скорой помощи.






Причины и обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ГАИ.

 
 
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Причины и обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ГАИ.
 
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