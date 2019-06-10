На МКАД грузовик снес столб и опрокинулся

Источник материала: Tut.by

На МКАД грузовик выехал за пределы дороги, снес столб и опрокинулся на бок. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.





Авария произошла днем 11 июня на внешнем кольце МКАД около развязки с улицей Казинца. На место аварии прибыл автомобиль скорой помощи.













Причины и обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ГАИ.