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На МКАД грузовик снес столб и опрокинулся
Источник материала: Tut.by
На МКАД грузовик выехал за пределы дороги, снес столб и опрокинулся на бок. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.
Авария произошла днем 11 июня на внешнем кольце МКАД около развязки с улицей Казинца. На место аварии прибыл автомобиль скорой помощи.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ГАИ.
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Причины и обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ГАИ.
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