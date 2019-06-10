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«Прошу семью и предприятие не беспокоиться». Лозунги китайских строителей «Великого камня»
Источник материала: Tut.by
Строительство в «Великом
Стоит отметить, что несмотря на созданный антураж коммунистической стройки, в лозунгах нет ни слова о коммунизме (по крайней мере на транспарантах с переводом).
Похоже, что на китайских стройплощадках больше беспокоятся о безопасности и технике труда: «Профилактика несчастных случаев — основа безопасности, а невнимательность — причина аварии».
Или вот еще: «Безопасность — это первое, предосторожность — главное, комплексный контроль — необходимое». Это вам не наше короткое «не влезай — убьет».
Обратите внимание, как празднично оформлен въезд на строительную площадку жилого комплекса.
На территории про растяжки тоже не забыли. Здесь они звучат как клятвы: «Выполнять правила безопасности. Усилить контроль по технике безопасности».
«Обеспечить качество управления, обеспечить темп качеством, обеспечить выгоду темпом». Проще говоря — «время — деньги».
А вот и присяга строителя. Как вам такое: «…не вредить себе, другим и не давать другим вредить себе».
А это что? Это арка для торжественного выхода со стройплощадки: «Благодарим вас за внимание, поддержку и ждем вас снова».
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Фоторепортаж со стройплощадки жилого комплекса в индустриальном парке под Минском.
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