«Прошу семью и предприятие не беспокоиться». Лозунги китайских строителей «Великого камня»

Источник материала: Tut.by

Строительство в «Великом камне » под Минском ведется полным ходом. Читатель, который по долгу службы оказался на строительной площадке нового жилого комплекса в индустриальном парке, весьма удивился, как она оформлена. В первую очередь его поразило обилие транспарантов и растяжек с лозунгами на китайском языке. Многие, кстати, переведены. Смотрите, к чему призывают китайских строителей.





Стоит отметить, что несмотря на созданный антураж коммунистической стройки, в лозунгах нет ни слова о коммунизме (по крайней мере на транспарантах с переводом).





Похоже, что на китайских стройплощадках больше беспокоятся о безопасности и технике труда: «Профилактика несчастных случаев — основа безопасности, а невнимательность — причина аварии».





Или вот еще: «Безопасность — это первое, предосторожность — главное, комплексный контроль — необходимое». Это вам не наше короткое «не влезай — убьет».





Обратите внимание, как празднично оформлен въезд на строительную площадку жилого комплекса.







Фото предоставлено читателем

На территории про растяжки тоже не забыли. Здесь они звучат как клятвы: «Выполнять правила безопасности. Усилить контроль по технике безопасности».





«Обеспечить качество управления, обеспечить темп качеством, обеспечить выгоду темпом». Проще говоря — «время — деньги».



Фото предоставлено читателем

А вот и присяга строителя. Как вам такое: «…не вредить себе, другим и не давать другим вредить себе».









Белорусские строители на объекте, похоже, тоже есть. Своих растяжек они не развешивают, но кое-что написать тоже могут. Что бы это ни значило.





А это что? Это арка для торжественного выхода со стройплощадки: «Благодарим вас за внимание, поддержку и ждем вас снова».



Фото предоставлено читателем



