Источник материала: Интерфакс

В трубопроводе и резервуарах на территории Беларуси остается около 760 тыс. тонн загрязненной нефти из первоначальных 1,3 млн тонн, сказано в сообщении концерна "Белнефтехим".

"Поэтапно реализуются мероприятия дорожной карты по замещению некачественной нефти на территории Беларуси, что позволяет снизить размер потерь. В настоящее время в трубопроводе и резервуарах на территории страны остается около 760 тыс. тонн загрязненной нефти из первоначальных 1,3 млн тонн", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Беларусь и Россия на межправительственном уровне 24 мая окончательно согласовали "дорожную карту" восстановления транзита российской нефти в Европу, которая предусматривает прокачку реверсом с территории республики скопившейся в нефтепроводах загрязненной дихлорэтаном нефти.

Концерн "Белнефтехим" 19 апреля сообщил о поставке в Беларусь по нефтепроводу "Дружба" загрязненной хлорорганикой нефти, 24 апреля загрязненную нефть прекратили принимать Украина, Польша и Германия. Поставки кондиционной нефти в Беларусь возобновились 4 мая. Транзит нефти в Украину возобновился 24 мая, поставки кондиционной нефти в Польшу через Беларусь начаты 9 июня. На территории Беларуси ранее скопилось более 1,3 млн тонн загрязненной нефти, которую с начала июня реверсом перекачивают в Россию. "Белнефтехим" сообщил 9 июня о возврате в РФ более 450 тыс. тонн грязной нефти. Пока нефть вытесняется из нефтепровода Мозырь-Унеча, в котором ранее скопилось почти 0,9 млн тонн некачественной нефти.

Ранее также сообщалось, что по оценке ОАО "Гомельтранснефть Дружба", всю некачественную нефть из этого нефтепровода Беларусь полностью откачает в Россию к середине августа.

Кроме того, еще 460 тыс. тонн находится в нефтепроводе Унеча-Полоцк, который обслуживает ОАО "Полоцктранснефть Дружба" (северная ветка "Дружбы" на территории Беларуси). Вытеснение нефти на территорию РФ с этого участка начнется после 15 июня.