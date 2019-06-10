ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси остается около 760 тыс.тонн "грязной" нефти - "Белнефтехим"

11.06.2019 14:52 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

В трубопроводе и резервуарах на территории Беларуси остается около 760 тыс. тонн загрязненной нефти из первоначальных 1,3 млн тонн, сказано в сообщении концерна "Белнефтехим".

"Поэтапно реализуются мероприятия дорожной карты по замещению некачественной нефти на территории Беларуси, что позволяет снизить размер потерь. В настоящее время в трубопроводе и резервуарах на территории страны остается около 760 тыс. тонн загрязненной нефти из первоначальных 1,3 млн тонн", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Беларусь и Россия на межправительственном уровне 24 мая окончательно согласовали "дорожную карту" восстановления транзита российской нефти в Европу, которая предусматривает прокачку реверсом с территории республики скопившейся в нефтепроводах загрязненной дихлорэтаном нефти.

Концерн "Белнефтехим" 19 апреля сообщил о поставке в Беларусь по нефтепроводу "Дружба" загрязненной хлорорганикой нефти, 24 апреля загрязненную нефть прекратили принимать Украина, Польша и Германия. Поставки кондиционной нефти в Беларусь возобновились 4 мая. Транзит нефти в Украину возобновился 24 мая, поставки кондиционной нефти в Польшу через Беларусь начаты 9 июня. На территории Беларуси ранее скопилось более 1,3 млн тонн загрязненной нефти, которую с начала июня реверсом перекачивают в Россию. "Белнефтехим" сообщил 9 июня о возврате в РФ более 450 тыс. тонн грязной нефти. Пока нефть вытесняется из нефтепровода Мозырь-Унеча, в котором ранее скопилось почти 0,9 млн тонн некачественной нефти.

Ранее также сообщалось, что по оценке ОАО "Гомельтранснефть Дружба", всю некачественную нефть из этого нефтепровода Беларусь полностью откачает в Россию к середине августа.

Кроме того, еще 460 тыс. тонн находится в нефтепроводе Унеча-Полоцк, который обслуживает ОАО "Полоцктранснефть Дружба" (северная ветка "Дружбы" на территории Беларуси). Вытеснение нефти на территорию РФ с этого участка начнется после 15 июня.

 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В трубопроводе и резервуарах на территории Беларуси остается около 760 тыс. тонн загрязненной нефти из первоначальных 1,3 млн тонн, сказано в сообщении концерна...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Белнефтехим" направил в Минэнерго России оценку потерь от поставки "грязной" нефти в Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика