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"Белнефтехим" направил в Минэнерго России оценку потерь от поставки "грязной" нефти в Беларусь

11.06.2019 14:51 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Концерн "Белнефтехим" направил в министерство энергетики России предварительную оценку потерь от поставки в Беларусь загрязненной хлоридами нефти, сказано в сообщении концерна.

"Свое видение вопроса с указанием предварительной суммы понесенных белорусской стороной потерь по всем аспектам деятельности организаций и госбюджета концерн "Белнефтехим" направил в министерство энергетики Российской Федерации 31 мая 2019 года", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Сумма потерь в сообщении не указывается.

В концерне напомнили, что в соответствии с договоренностями вице-премьеров Беларуси и России Игоря Ляшенко и Дмитрия Козака в настоящее время ведется совместная комиссионная работа белорусской и российской сторон для выработки предложений по компенсации убытков от поставки нефти ненадлежащего качества в Беларусь и определению сумм таких убытков.

"Для обсуждения всех аспектов компенсаций в ближайшее время ожидается встреча руководителей концерна "Белнефтехим" и министерства энергетики РФ с участием специалистов российских и белорусских заинтересованных организаций", - сказано в сообщении.

Там также отмечается, что "претензионную работу с конкретными поставщиками нефти в рамках договоров, период действия которых завершился, ведут и белорусские НПЗ". По каждому такому договору в рамках предусмотренной ответственности сторон ОАО "Мозырский НПЗ" и ОАО "Нафтан" выставляют финансовые претензии к поставщикам за поставку нефти, не соответствующей условиям договора.

При этом "в связи с тем, что ситуация окончательно еще не завершена, в настоящее время назвать точную сумму ущерба не представляется возможным", констатируют в концерне.

Российская сторона также вырабатывает свои подходы к рассмотрению данных вопросов, отмечается в  сообщении.

Как сообщалось, "Коммерсант" во вторник сообщил, что ОАО "Мозырский НПЗ" направил в ПАО "Транснефть" предложение возместить издержки предприятия на $155 млн из-за поставок в конце апреля загрязненной хлоридами нефти.

По данным источников газеты, в конце мая глава "Роснефти" Игорь Сечин написал письмо вице-премьеру Дмитрию Козаку с просьбой ускорить принятие решений по компенсации убытков российских производителей нефти от загрязнения сырья хлоридами в нефтепроводе "Дружба".

В статье утверждается, что Мозырский НПЗ просит "Роснефть" "в добровольном порядке" вернуть переплату в $155 млн за поставки в апреле 370 тыс. тонн загрязненной нефти. В письме говорится о готовности судиться в Арбитражном суде Москвы, но белорусская сторона выступает за решение вопроса "с многолетними деловыми партнерами" "исключительно во внесудебном порядке". Более того, отмечается в письме, НПЗ готов рассмотреть "встречное обоснование" "Роснефти" о соразмерном снижении цены некачественной нефти.

Ранее сообщалось, что претензионную работу также ведет второй белорусский НПЗ - ОАО "Нафтан", который в минувшую пятницу посетил президент Беларуси Александр Лукашенко. В ходе рабочего совещания на "Нафтане" Лукашенко потребовал от руководства белорусских нефтеперерабатывающих предприятий решить вопросы по компенсации потерь из-за поставки в Беларусь некондиционной российской нефти.

"Не надо орать, наступать и прочее, но свои интересы надо блюсти. Но ползать на коленях не надо. Надо садиться и по-деловому решать", - сказал Лукашенко.

Глава государства отметил, что видит в СМИ информацию о том, что ряд международных компаний предъявляют России ущерб на сумму до $800 млн. При этом, по его словам, Минску предложена минимальная компенсация, которая его не устраивает. "Но мы больше всего пострадали. А нам говорят: ну, что там, белорусы, - они ничего не потеряли. Как так?! Поэтому надо следить и смотреть, почему они, например, платят $800 млн ущерба, а мы больше всех пострадали, но $20 млн", - сказал Лукашенко.

Концерн "Белнефтехим" 19 апреля сообщил о поставке в Беларусь по нефтепроводу "Дружба" загрязненной хлорорганикой нефти, 24 апреля загрязненную нефть прекратили принимать Украина, Польша и Германия. Поставки кондиционной нефти в Беларусь возобновились 4 мая. Транзит нефти в Украину возобновился 24 мая, поставки кондиционной нефти в Польшу через Беларусь начаты 9 июня. На территории Беларуси ранее скопилось более 1,3 млн тонн загрязненной нефти, которую с начала июня реверсом перекачивают в Россию. "Белнефтехим" сообщил 9 июня о возврате в РФ более 450 тыс. тонн грязной нефти.

 
Теги: Минск
 
 
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Концерн "Белнефтехим" направил в министерство энергетики России предварительную оценку потерь от поставки в Беларусь загрязненной хлоридами нефти, сказано в...
 
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