Звезда электропопа даст в Минске большой сольный концерт

Источник материала:
Tut.by
Осенью в Prime Hall приедет певица Zivert, которая в прошлом году ворвалась в медиапространство, а сейчас ее синглы возглавляют чарты и гастрольный график расписан на полгода вперед. Минский концерт пройдет 20 сентября.
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Звезда электропопа даст в Минске большой сольный концертОсенью в Prime Hall приедет певица Zivert, которая в прошлом году ворвалась в медиапространство, а сейчас ее синглы возглавляют чарты и гастрольный график расписан на...
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Публикация от ZIVERT
0
Ссылка на источник
32
В блог
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Звезда электропопа даст в Минске большой сольный концертОсенью в Prime Hall приедет певица Zivert, которая в прошлом году ворвалась в медиапространство, а сейчас ее синглы возглавляют чарты и гастрольный график расписан на...
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