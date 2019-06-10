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Настоящий джентльмен. Пользователи обратили внимание на необычную привычку Киану Ривза
Источник материала: СТВ
Новости США. Американский актёр Киану Ривз почти никогда не прикасается к женщинам, с которыми фотографируется.
Недавно произошла очередная вспышка популярности Ривза. Актёр снялся в фильме «Джон Уик 3», главный герой которого оказался белорусом, а затем Киану оказался одним из персонажей в ожидаемой игре «Cyberpunk 2077».
На волне популярности Ривза многие начали заниматься поиском различных интересных фактов, связанных с этим актёром. И недавно фанаты обнаружили особенность фотографий с Киану. Во время позирования для совместных снимков актёр не прикасается к девушкам. И даже для маленьких девочек не делает исключений.
Фото: Getty Images
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Новости США. Американский актёр Киану Ривз почти никогда не прикасается к женщинам, с которыми фотографируется. Недавно произошла очередная вспышка...
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