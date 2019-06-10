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Десятки погибших и тысячи разрушенных домов: последствия наводнений в Китае в 9 фото
Источник материала: СТВ
Новости Китая. Китай утопает в воде. Жертвами наводнений в разных провинциях стали 20 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наиболее серьезная ситуация наблюдается в трех уездах города Хэюаня. Там из-за непрекращающихся ливней уже пострадали около 110 тысяч человек. Потоки воды разрушили и повредили почти тысячу домов.
А в провинции Цзянси стихия нанесла серьезный экономический ущерб в более чем 380 миллионов долларов. Из пострадавших районов эвакуируют жителей. По прогнозам синоптиков, улучшения погоды пока не предвидится.
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Новости Китая. Китай утопает в воде. Жертвами наводнений в разных провинциях стали 20 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наиболее серьезная...
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