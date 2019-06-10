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Десятки погибших и тысячи разрушенных домов: последствия наводнений в Китае в 9 фото

11.06.2019 15:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Китая. Китай утопает в воде. Жертвами наводнений в разных провинциях стали 20 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десятки погибших и тысячи разрушенных домов: последствия наводнений в Китае в 9 фото

Наиболее серьезная ситуация наблюдается в трех уездах города Хэюаня. Там из-за непрекращающихся ливней уже пострадали около 110 тысяч человек. Потоки воды разрушили и повредили почти тысячу домов.

А в провинции Цзянси стихия нанесла серьезный экономический ущерб в более чем 380 миллионов долларов. Из пострадавших районов эвакуируют жителей. По прогнозам синоптиков, улучшения погоды пока не предвидится.

Десятки погибших и тысячи разрушенных домов: последствия наводнений в Китае в 9 фото

Десятки погибших и тысячи разрушенных домов: последствия наводнений в Китае в 9 фото

Десятки погибших и тысячи разрушенных домов: последствия наводнений в Китае в 9 фото

Десятки погибших и тысячи разрушенных домов: последствия наводнений в Китае в 9 фото

Десятки погибших и тысячи разрушенных домов: последствия наводнений в Китае в 9 фото

Десятки погибших и тысячи разрушенных домов: последствия наводнений в Китае в 9 фото

Десятки погибших и тысячи разрушенных домов: последствия наводнений в Китае в 9 фото

Десятки погибших и тысячи разрушенных домов: последствия наводнений в Китае в 9 фото

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Новости Китая. Китай утопает в воде. Жертвами наводнений в разных провинциях стали 20 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наиболее серьезная...
 
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