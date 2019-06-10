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В Лунинецком районе утонул 5-летний мальчик, оставленный без присмотра
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Микашевичах мать оставила ребенка сестре, а тот утонул.
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Установлено, что в этот день мать ребенка находилась с знакомыми по месту жительства одного из них. Женщина была в нетрезвом состоянии – она ушла домой спать, а сына оставила под присмотром двоюродной сестры. Та пошла вместе с ребенком и подругами к водоему.
Женщины не контролировали местонахождение мальчика – он пропал из поля зрения. Спустя время тело ребенка обнаружили в водоеме.
Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства случившегося, причины и условия, способствовавшие трагедии.
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Новости Беларуси. В Микашевичах мать оставила ребенка сестре, а тот утонул. По информации Следственного комитета, происшествие случилось вечером десятого июня....
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