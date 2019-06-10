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В Будапеште из реки Дунай вытащили затонувший катер: обнаружили ещё четыре тела
Источник материала: СТВ
Новости Венгрии. В Будапеште из реки Дунай вытащили затонувший катер и обнаружили на нем еще четыре тела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для подъема судна спасатели использовали огромный плавучий кран на мосту Маргит.
Напомним, прогулочный катер с южнокорейскими туристами
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Новости Венгрии. В Будапеште из реки Дунай вытащили затонувший катер и обнаружили на нем еще четыре тела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для подъема...
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