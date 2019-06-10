В Будапеште из реки Дунай вытащили затонувший катер: обнаружили ещё четыре тела

Источник материала: СТВ

Новости Венгрии. В Будапеште из реки Дунай вытащили затонувший катер и обнаружили на нем еще четыре тела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для подъема судна спасатели использовали огромный плавучий кран на мосту Маргит.

Напомним, прогулочный катер с южнокорейскими туристами затонул 29 мая. На его борту находились 33 пассажира и два члена экипажа. Спасти удалось лишь семерых. Восемь человек все еще числятся пропавшими без вести.



















