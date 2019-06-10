﻿ В Будапеште из реки Дунай вытащили затонувший катер: обнаружили ещё четыре тела. 21.by
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В Будапеште из реки Дунай вытащили затонувший катер: обнаружили ещё четыре тела

11.06.2019 15:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Венгрии. В Будапеште из реки Дунай вытащили затонувший катер и обнаружили на нем еще четыре тела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для подъема судна спасатели использовали огромный плавучий кран на мосту Маргит.

Напомним, прогулочный катер с южнокорейскими туристами затонул 29 мая. На его борту находились 33 пассажира и два члена экипажа. Спасти удалось лишь семерых. Восемь человек все еще числятся пропавшими без вести.

В Будапеште из реки Дунай вытащили затонувший катер: обнаружили ещё четыре тела

В Будапеште из реки Дунай вытащили затонувший катер: обнаружили ещё четыре тела

В Будапеште из реки Дунай вытащили затонувший катер: обнаружили ещё четыре тела

В Будапеште из реки Дунай вытащили затонувший катер: обнаружили ещё четыре тела

В Будапеште из реки Дунай вытащили затонувший катер: обнаружили ещё четыре тела

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Новости Венгрии. В Будапеште из реки Дунай вытащили затонувший катер и обнаружили на нем еще четыре тела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для подъема...
 
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