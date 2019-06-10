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Лунный календарь на 12 июня: делаем добро и сажаем перцы
Источник материала: СТВ
12 июня до 14:51 –
Постарайтесь сделать доброе дело – всё хорошее вернётся. День, в целом, позитивный. Если и случится что-то неприятное, то пройдёт быстро и без последствий.
Время благоприятно для семейного активного отдыха.
Стоит в этот день стричься – это укрепит волосы.
Сажать в эти сутки хорошо помидоры, перцы, баклажаны, капусту, виноград, малину, ежевику, крыжовник, смородину, цветы.
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12 июня до 14:51 – 9-ый лунный день, после 14:51 – 10-ый лунный день. 10-ые лунные сутки – одни из самых удачных для работы, можно и нужно начинать новые проекты. Постарайтесь...
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