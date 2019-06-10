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Лунный календарь на 12 июня: делаем добро и сажаем перцы

11.06.2019 15:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

12 июня до 14:51 – 9-ый лунный день, после 14:51 – 10-ый лунный день. 10-ые лунные сутки – одни из самых удачных для работы, можно и нужно начинать новые проекты.

Постарайтесь сделать доброе дело – всё хорошее вернётся. День, в целом, позитивный. Если и случится что-то неприятное, то пройдёт быстро и без последствий.  

Лунный календарь на 12 июня: делаем добро и сажаем перцы

Время благоприятно для семейного активного отдыха.

Стоит в этот день стричься – это укрепит волосы.

Сажать в эти сутки хорошо помидоры, перцы, баклажаны, капусту, виноград, малину, ежевику, крыжовник, смородину, цветы.

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12 июня до 14:51 – 9-ый лунный день, после 14:51 – 10-ый лунный день. 10-ые лунные сутки – одни из самых удачных для работы, можно и нужно начинать новые проекты. Постарайтесь...
 
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