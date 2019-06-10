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Что известно о пожаре в психиатрической клинике в Одессе: версии трагедии
Источник материала: СТВ
Новости Украины. В Одессе завели уголовные дела в связи с
По предварительным данным, в медучреждении были нарушены требования пожарной безопасности. Сейчас в кабинетах должностных лиц больницы, а также в административном корпусе заведения проводят обыски. По мнению специалистов, возможной причиной пожара стало занесение огня извне. Расследование продолжается.
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Новости Украины. В Одессе завели уголовные дела в связи с пожаром в психиатрической клинике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, жертвами ЧП...
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