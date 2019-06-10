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Госпогранкомитет получит 1,5 миллиона долларов на борьбу с незаконным оборотом оружия

11.06.2019 15:53 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Госпогранкомитет получит 1,5 миллиона долларов на борьбу с незаконным оборотом оружия

Соответствующее соглашение было подписано в белорусском представительстве Программы развития ООН.

Государственный пограничный комитет получит 1,5 млн долларов донорской помощи от ФРГ. Деньги будут направлены на двухлетний проект «Укрепление потенциала Государственного пограничного комитета Республики Беларусь в борьбе с незаконным оборотом оружия и боеприпасов», сообщает пресс-служба ГПК.

В церемонии подписания документов участвовали постоянный представитель ПРООН в Беларуси Александра Соловьева, посол Федеративной Республики Германия в Беларуси Петер Деттмар и председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо. 

В рамках проекта будет разработана система оценки рисков, приобретено техническое оборудование и программное обеспечение, проведены тренинги и учебные поездки. Пограничники познакомятся с современным опытом в профилированнии рисков, а также обнаружении незаконного оружия и боеприпасов при пограничном контроле. Новые подходы затем будут на постоянной основе преподаваться в Институте пограничной службы.

 
 
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Соответствующее соглашение было подписано в белорусском представительстве Программы развития ООН.
 
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