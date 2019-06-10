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Соболенко проиграла 214-й ракетке мира в первом круге турнира в Нидерландах

11.06.2019 15:56 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (WTA 10) проиграла в первом раунде турнира в Хертогенбосе (Нидерланды) австралийке Дестани Айяве (WTA 214) — 6:7 (3:7), 6:1, 4:6.


Фото: Reuters

Матч начался для белоруски крайне неудачно. Она сразу же позволила сопернице сделать брейк и уступала после по ходу сета 0:3. Впрочем, довольно быстро Арина сделала обратный брейк, после чего соперницы поочередно выигрывали свои подачи, доведя сет до тай-брейка. По его ходу счет был 3:3, но затем Дестани выиграла четыре подряд розыгрыша.

Вторая партия прошла с подавляющим преимуществом Соболенко, которая позволила Айяве взять лишь один гейм. Арина выиграла сет со счетом 6:1, затратив на него лишь 28 минут.

В решающей партии белоруска вела 3:1, но упустила преимущество. Казалось, этот сет вновь затянется, но при счете 4:5 Соболенко всухую проиграла отдала гейм на своей подаче, оформив вылет уже в первом раунде.

Отметим, что Арина сделала 11 двойных ошибок против трех у Дестани. На этом турнире Соболенко была посеяна под вторым номером.

 
 
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко (WTA 10) проиграла в первом раунде турнира в Хертогенбосе (Нидерланды) австралийке Дестани Айяве (WTA 214) - 6:7 (3:7), 6:1, 4:6.
 
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