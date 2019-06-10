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«Евроторг» поймали на нарушении закона. Опять
Источник материала: KYKY>
«Евроторг» снова поймали на нарушении закона. Компания размещала якобы информационные статьи, которые на самом деле были скрытой рекламой. Об этом
Что опять случилось?
В статьях писали ложную информацию: например, об исследованиях МАРТ, которые министерство никогда не проводило. Либо искажали полученные реальные результаты. Это вводило потребителей в заблуждение, которые даже не понимали, что перед ними реклама.
Более того, «Евроторг» публиковал имена, фразы людей и названия организаций, в которых те работали, но их согласия на это получал. Авторы статей сравнивали сеть с другими компаниями, что также назвали недопустимым.
Как накажут «Евроторг»?
Никак. Собственно, как и в прошлый раз, когда МАРТ
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«Евроторг» снова поймали на нарушении закона. Компания размещала якобы информационные статьи, которые на самом деле были скрытой рекламой. Об этом сообщает МАРТ. ...
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