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«Евроторг» поймали на нарушении закона. Опять

11.06.2019 15:03 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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«Евроторг» снова поймали на нарушении закона. Компания размещала якобы информационные статьи, которые на самом деле были скрытой рекламой. Об этом сообщает МАРТ. 

Что опять случилось?

В статьях писали ложную информацию: например, об исследованиях МАРТ, которые министерство никогда не проводило. Либо искажали полученные реальные результаты. Это вводило потребителей в заблуждение, которые даже не понимали, что перед ними реклама.

Более того, «Евроторг» публиковал имена, фразы людей и названия организаций, в которых те работали, но их согласия на это получал. Авторы статей сравнивали сеть с другими компаниями, что также назвали недопустимым.

Как накажут «Евроторг»?

Никак. Собственно, как и в прошлый раз, когда МАРТ выяснил, что ритейлер мешал конкурентам вести бизнес. Суд Октябрьского района признал, что сеть совершила административное правонарушение, связанное с рекламой. Но не нашел «отягощающих обстоятельств» и не посчитал, что политика «Евроторга» кому-либо нанесла ущерб.

 
 
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«Евроторг» снова поймали на нарушении закона. Компания размещала якобы информационные статьи, которые на самом деле были скрытой рекламой. Об этом сообщает МАРТ. ...
 
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