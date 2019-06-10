ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дар жизни – безвозмездное донорство

11.06.2019 — Разное | Кобринский вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кобринский вестник

 

       14 июня 2019 года будет во всем мире вновь будет праздноваться Всемирный день  донора крови под девизом «Безопасная кровь для всех». Организаторы  делают акцент на добровольном и безвозмездном донорстве, расширении программ донорства  с государственной поддержкой.

Дар жизни – безвозмездное донорство

      Трудно найти область медицины, которая бы  обходилась без  донорской крови, особенно без ее компонентов. Донорская кровь почти вся консервируется и идет на переработку. Из нее получают эритроцитарную массу, плазму и другие препараты и компоненты крови, которые используются во многих областях медицины и живому человеку, нуждающемуся в помощи. По статистике — каждый третий больной, поступающий в стационар на лечение, нуждается в применении компонентов и препаратов крови.

              Анкетирование доноров свидетельствует, что мотивом к безвозмездному донорству является  сочетание как альтруизм (желание помочь больным людям, родным и близким), так и материальная заинтересованность, чтобы улучшить состояние своего здоровья.

              В нашей стране донором может быть  каждый дееспособный гражданин Республики Беларусь, достигший 18 летнего возраста, прошедший медицинский осмотр и не страдающий болезнями, при которых донорство противопоказано. В то же время, гражданин, давший согласие стать донором крови и ее компонентов, обязан сообщить известные ему сведения о перенесенных им заболеваниях и заболеваниях, которыми он страдает, а также об употреблении им наркотических средств. Утаивание донором заболевания, препятствующего использованию его крови и ее компонентов, влечет ответственность, установленную законодательством РБ.

              Перед тем, как сдать свою кровь для спасения жизни многих людей, донор обязан пойти всестороннее клиническое и лабораторное обследование.

              Нехватка донорской крови и небезопасные переливания крови приводят к росту уровня смертности, особенно среди женщин и детей, а безопасная кровь может спасти жизнь более 500 тысяч женщин, погибающих каждый год во всем мире от осложнений во время беременности.

              В РБ налажена и активно действует 3-х ступенчатая система обследования донорской крови на маркеры вирусных инфекций.

Вместе с тем, по меньшей мере, 65 стран мира не полностью тестируют всю донорскую кровь на маркеры ВИЧ, гепатитов В и С, а также сифилиса.

              Вместе с тем следует помнить о тех опасностях, которые подстерегают при несоблюдении определенных правил при заготовке и переливании крови. Есть большая группа заболеваний, которые могут передаваться через кровь, их называют трансмиссивными. Если возбудитель этих инфекций находится в донорской крови, полученной от человека больного или  носителя без явных признаков инфекции и внешне здорового, возникает прямая угроза заболевания у того, кому перелита кровь или ее компоненты. В первую очередь это касается таких грозных заболеваний как парентеральные гепатиты и ВИЧ — инфекция, а также сифилис и другие заболевания, утяжеляя их течение.

Каждый человек является составной частью всего нашего общества, а здоровье общества состоит из здоровья  конкретного человека, семьи, коллектива, а это значит, что от сознательного поведения каждого из нас зависит здоровье всех. Особенно тех, с кем мы «поделились» своей кровью. Люди, добровольно сдающие кровь во имя блага больных людей, заслуживают  огромной благодарности и низкого поклона.

Приглашаем принять участие в безвозмездном донорстве.
Присоединяйся к донорскому движению!


Дар жизни – безвозмездное донорство

ДОНОРЫ – разные люди с разными судьбами, но похожи одним. Они спасают жизнь, отдавая ради этого свою кровь.

 

Врач-микробиолог Кобринского зонального ЦГиЭ Анита Чернышева

 

 

 

                                         

             

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дар жизни – безвозмездное донорство
 
Новости дня
Новости разные
 
Соболенко проиграла 214-й ракетке мира в первом круге турнира в Нидерландах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика