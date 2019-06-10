Дар жизни – безвозмездное донорство

Источник материала: Кобринский вестник

14 июня 2019 года будет во всем мире вновь будет праздноваться Всемирный день донора крови под девизом «Безопасная кровь для всех». Организаторы делают акцент на добровольном и безвозмездном донорстве, расширении программ донорства с государственной поддержкой.





Трудно найти область медицины, которая бы обходилась без донорской крови, особенно без ее компонентов. Донорская кровь почти вся консервируется и идет на переработку. Из нее получают эритроцитарную массу, плазму и другие препараты и компоненты крови, которые используются во многих областях медицины и живому человеку, нуждающемуся в помощи. По статистике — каждый третий больной, поступающий в стационар на лечение, нуждается в применении компонентов и препаратов крови.

Анкетирование доноров свидетельствует, что мотивом к безвозмездному донорству является сочетание как альтруизм (желание помочь больным людям, родным и близким), так и материальная заинтересованность, чтобы улучшить состояние своего здоровья.

В нашей стране донором может быть каждый дееспособный гражданин Республики Беларусь, достигший 18 летнего возраста, прошедший медицинский осмотр и не страдающий болезнями, при которых донорство противопоказано. В то же время, гражданин, давший согласие стать донором крови и ее компонентов, обязан сообщить известные ему сведения о перенесенных им заболеваниях и заболеваниях, которыми он страдает, а также об употреблении им наркотических средств. Утаивание донором заболевания, препятствующего использованию его крови и ее компонентов, влечет ответственность, установленную законодательством РБ.

Перед тем, как сдать свою кровь для спасения жизни многих людей, донор обязан пойти всестороннее клиническое и лабораторное обследование.

Нехватка донорской крови и небезопасные переливания крови приводят к росту уровня смертности, особенно среди женщин и детей, а безопасная кровь может спасти жизнь более 500 тысяч женщин, погибающих каждый год во всем мире от осложнений во время беременности.

В РБ налажена и активно действует 3-х ступенчатая система обследования донорской крови на маркеры вирусных инфекций.

Вместе с тем, по меньшей мере, 65 стран мира не полностью тестируют всю донорскую кровь на маркеры ВИЧ, гепатитов В и С, а также сифилиса.

Вместе с тем следует помнить о тех опасностях, которые подстерегают при несоблюдении определенных правил при заготовке и переливании крови. Есть большая группа заболеваний, которые могут передаваться через кровь, их называют трансмиссивными. Если возбудитель этих инфекций находится в донорской крови, полученной от человека больного или носителя без явных признаков инфекции и внешне здорового, возникает прямая угроза заболевания у того, кому перелита кровь или ее компоненты. В первую очередь это касается таких грозных заболеваний как парентеральные гепатиты и ВИЧ — инфекция, а также сифилис и другие заболевания, утяжеляя их течение.

Каждый человек является составной частью всего нашего общества, а здоровье общества состоит из здоровья конкретного человека, семьи, коллектива, а это значит, что от сознательного поведения каждого из нас зависит здоровье всех. Особенно тех, с кем мы «поделились» своей кровью. Люди, добровольно сдающие кровь во имя блага больных людей, заслуживают огромной благодарности и низкого поклона.

Приглашаем принять участие в безвозмездном донорстве.

Присоединяйся к донорскому движению!







ДОНОРЫ – разные люди с разными судьбами, но похожи одним. Они спасают жизнь, отдавая ради этого свою кровь.

Врач-микробиолог Кобринского зонального ЦГиЭ Анита Чернышева