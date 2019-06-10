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Женатые арбитры АПЛ закатили развратную вечеринку в Индонезии
Источник материала: Партизан
Английские футбольные арбитры Мартин Аткинсон, Андре Марринер, Дэвид Кут и Кевин Френд провели шумную ночь во время благотворительной поездки в Индонезию.
По информации The Sun, судьи приехали в Индонезию в рамках проекта от благотворительной организации «Atkinson's Whistle Stop Tour», пишет
Также они посетили ночной клуб, в котором отдохнули в компании молодых девушек. Самым активным в компании рефери был Марринер, он
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Английские футбольные арбитры Мартин Аткинсон, Андре Марринер, Дэвид Кут и Кевин Френд провели шумную ночь во время благотворительной поездки в Индонезию.
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