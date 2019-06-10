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Новыми резидентами «Великого камня» станут два уникальных белорусских производства

11.06.2019 15:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В ходе Форума по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы «Пояс и Путь» индустриальный парк «Великий камень» 2 июля планирует привлечь инвесторов и зарегистрировать новых резидентов.

Новыми резидентами «Великого камня» станут два уникальных белорусских производства
Фото: БЕЛТА, industrialpark.by
Мероприятие такого уровня здесь проводится впервые. Среди них — два белорусских предприятия с уникальными наработками, производственные площадки которых находятся в Минском районе. Еще одним «новичком» парка станет масштабный китайско-швейцарский бизнес-проект по производству беспроводных троллейбусов. Об этом рассказал журналистам 10 июня в Национальном пресс-центре глава администрации «Великого камня» Александр Ярошенко, отвечая на вопрос корреспондента МЛЫН.BY.

— Мы планируем зарегистрировать на форуме в качестве отечественных инвесторов два белорусских предприятия с уникальными наработками. Надеемся подписать с ними договор о резидентстве. Первое производство связано с 3D-технологиями в области цветной печати. Оно сейчас работает на двух площадках в Минском районе. Разработанная технология связана с тонкой химией и пока не имеет аналогов в мире, — рассказал Александр Ярошенко.

По словам специалиста, парк даст возможность данному предприятию расширить свой бизнес и строить взаимоотношения с европейскими структурами. Оно будет финансироваться за счет Европейского банка реконструкции и развития, то есть это направление поддерживается зарубежными финансовыми институтами. Инвестиционный проект составит более 5 млн долларов.

Второе предприятие занимается выпуском компьютеров. Производство также находится в Минском районе.

— Тоже очень интересный проект, который вырос из технических возможностей площадки, где он сейчас располагается. У предприятия есть ряд новых задумок. Есть перспективные наработки с нашими китайскими партнерами, которые впоследствии с помощью данного проекта могут прийти в наш парк. Мы активно поощряем приход китайского бизнеса на взаимовыгодных условиях. Это как раз тот случай, когда наши интересы совпадают, — отметил глава администрации «Великого камня».

Ожидается, что в ходе форума число резидентов дополнит проект, который реализуется китайско-швейцарским бизнесом. Он станет первым толчком для дальнейшего активного привлечения швейцарских инвестиций в нашу страну.

— Надеемся, что после форума в индустриальном парке будет, условно говоря, свой «штадлер», так как проект связан с производством электротранспорта — беспроводного троллейбуса, который имеет серьезный экспортный потенциал. Эту продукцию наш будущий резидент, швейцарская компания, будет отправлять на европейский рынок. Сейчас экологически чистый пассажирский транспорт очень востребован, в том числе в Европе, — сообщил Александр Ярошенко.

Представитель индустриального парка добавил, что «непосредственно на форуме планируется привлечь 10 млн долларов иностранных инвестиций, а при реализации подписанных соглашений в перспективе эта сумма будет измеряться сотнями млн долларов.

Главная тема предстоящего мероприятия — «Открытый парк “Великий камень” — пример глобальных возможностей». Форум соберет около 500 участников из стран европейского и азиатского регионов — представителей правительств, руководителей бизнес-ассоциаций, инвестиционных фондов, банков, а также крупных компаний.

Инновационное развитие и новые технологии, транспортные и логистические системы, развитие «Великого камня» как «умного» экогорода участники обсудят на 4 панельных секциях.

На белорусско-китайской выставке форума будет представлен весь спектр отраслей отечественной экономики: пищевая продукция, машиностроение, наука и технологии, строительство, энергетика, транспорт. Участие в мероприятии примут 74 отечественных предприятия.


Как отметил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович, «сейчас идут переговоры с БелАЗом о том, чтобы на выставке был показан не макет, а самосвал БЕЛАЗ-75589 с китайским двигателем».

В экспозиции примет участие продукция БелДжи, а также электрокары Е-200. По словам Владимира Улаховича, впервые будет представлен Национальный аэропорт.

Белорусско-китайская выставка начнет свою работу уже 30 июня и будет проходить по 2 июля. С китайской стороны ее участниками станут 105 предприятий.

Как сообщил главный исполнительный директор СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» Ху Чжэн, к концу 2020 года количество резидентов парка «Великий камень» должно достигнуть 75.

— А объем заявленных инвестиций к этому периоду составит от 1,5 до 2 млрд долларов. «Великий камень» имеет три выдающиеся особенности. Во-первых, огромные масштабы — он является самой большой индустриальной зоной в Европе. Во-вторых, — высокие темпы освоения. С мая 2015 года началось строительство парка с нуля, и за 4 года сформирована индустриальная зона в базовых масштабах. Если в 2016 году некоторые СМИ называли «Великий камень» «лежачим», то сейчас с уверенностью можно сказать, что он поднялся. В-третьих, — это непрерывное улучшение инвестиционного климата, — подчеркнул Ху Чжэн.

По мнению китайского специалиста, на сегодняшний день парк вступает в этап эксплуатации.

Дополнительно

Парк является международной площадкой для создания высокотехнологичных производств в передовых сферах деятельности с применением беспрецедентных льгот и преференций. Сегодня в «Великом камне» работают 44 компании из КНР, Беларуси, России, Австрии, Германии, Литвы, США, Израиля. Объем заявленных инвестиций составляет 1 млрд долларов.

Общая площадь земельных участков парка составляет 855 га, из них земля строительного назначения занимает 83,63%. Остальные участки предназначены для проживания людей и создания охраняемых природных территорий.

В 2019 году запланировано строительство промышленных корпусов площадью 50 000 кв. м.




 
 
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В ходе Форума по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы «Пояс и Путь» индустриальный парк «Великий камень» 2 июля планирует привлечь...
 
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