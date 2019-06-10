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Половина авиалайнеров в России оказались в группе риска

11.06.2019 15:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Больше половины самолетов российских авиакомпаний не соответствуют требованиям Росавиации и Генеральной прокуратуры. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на источники в ведомстве.

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

Всего не соответствуют новым нормам 400 лайнеров. Десяти из них уже запретили полеты.

По словам источников газеты в Росавиации, в 2019 году ведомство начало требовать от авиаперевозчиков сертифицировать изменения в конструкции иностранных самолетов в России, даже если они уже были зарегистрированы в зарубежных реестрах.

Обычно такие изменения вносят в конструкцию подержанных самолетов, взятых в лизинг. Авиакомпании меняют число мест в салоне, уменьшая бизнес-класс и увеличивая эконом, и изменяют число радиостанций.

Согласно Чикагской конвенции, которую подписала Россия, такие изменения сертифицирует страна регистрации воздушного судна. Она же отвечает и за летную годность самолета. Чаще всего это Бермуды или Ирландия. Однако Росавиация после проверки, проведенной Генеральной прокуратурой, потребовала от авиакомпаний дополнительной сертификации переделок в ведомстве.

Ранее в июне компания Boeing обнаружила брак в деталях своих самолетов. Об этом сообщается на сайте Федерального управления гражданской авиации США (FAA). Дефекты были найдены на предкрылках 312 самолетов моделей Boeing 737 NG и Boeing 737 MAX по всему миру.


 
 
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Больше половины самолетов российских авиакомпаний не соответствуют требованиям Росавиации и Генеральной прокуратуры. Об этом сообщает принадлежащая семье...
 
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