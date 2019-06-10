interfax.by Муравьев завоевал золотую медаль за лучший результат в своей весовой и возрастной категории Masters M1, дважды установил рекорд мира и повторил рекорд Европы, пишет

Белорусский спортсмен выступил в весовой категории до 125 килограммов с собственным весом 115 килограммов.





"Конечно, перед каждым выступлением присутствует волнение. Среди конкурентов было много знаменитых, элитных спортсменов, которых раньше приходилось видеть только на обложках журналов. Думаю, мог бы выступить гораздо лучше, но подкачала организация мероприятия. Например, несколько раз меняли время начала выступлений, необходимо было практически заново разминаться. Приходилось максимально всё контролировать, ведь я был без тренера. Не оказалось специальных тяговых грифов, нормальных жестких помостов", - поделился Муравьев.





"В Турции на своем выступлении в открытой возрастной группе среди молодых спортсменов я стал четвертым, поскольку использовал только две попытки. Третьей не воспользовался, в том числе и из­-за оборудования — к такому надо заранее готовиться. Плюс ко всему досаждали микротравмы задней поверхности бедра. Было рискованно использовать третью попытку, поскольку на второй, когда поднял вес, почувствовал неладное. Решил не рисковать. В своей категории до 125 килограммов и в возрастной Masters M1 (40–49 лет) я не только выиграл, но и показал абсолютно лучшие результаты: два рекорда мира и повторил рекорд Европы", - рассказал спортсмен.





Конкуренция на соревнованиях была очень серьезной. В Стамбул на время соревнований съехались лучшие атлеты из Европы и Азии. Соперники отличались прекрасной формой, уровнем физической подготовки.





Муравьёв не планирует останавливаться на достигнутых результатах. Он собирается поехать в Суздаль, где с 14 по 16 июня состоится Открытый Чемпионат России по пауэрлифтингу и его отдельным движениям по версии федерации IPL (International Powerlifting League). В 2018 году на этих соревнованиям Муравьев смог победить в открытой категории и молодых спортсменов.



