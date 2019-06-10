Лукашенко: Народ не умирает от любви к нам

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«Много раз говорил: компартии нет, мужики. Мы за все отвечаем, то бишь вы. И две предвыборные кампании на ваших плечах. Пожалуйста, обеспечьте достойное проведение этих кампаний, чтобы комар носа не подточил. У нас для этого есть все. Мы не ахти какие великие. И я понимаю, и вы понимаете, что уж не умирает народ от любви к нам.





Но народ прекрасно понимает, что ныне действующая в Беларуси власть - это единственное какое-то уникальное явление, не только на постсоветском пространстве, где мы все обращены к народу. Что мы людям не сделали, чтобы они нас не поддерживали? Все сделали», - заявил Лукашенко.









В то же время диктатор подчеркнул, что благосостояние человека зависит не только от власти, но и от желания каждого гражданина трудиться ради достойной жизни.





«Давайте хоть пятьдесят на пятьдесят: 50% за нами - содержание вашей семьи и вас, а 50% - сами шевелитесь. Но надо открыто и честно об этом говорить, - подчеркнул правитель. - И подойдя к этим кампаниям, их надо достойно провести. Не допускайте хамства по отношению к людям, потому что много жалоб. Не надо их отпихивать. Другого народа нет, и не такой уж плохой у нас народ. Надо с ними работать».



