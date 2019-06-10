Около ста белорусских красавиц примут участие в церемониях награждения на II Европейских играх, сообщила в пресс-центре издательского дома «Беларусь сегодня» начальник отдела организации и проведения генеральных церемоний фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Ольга Владимирова, передает корреспондент БЕЛТА.

«Девушки группы награждения — это 70 профессиональных моделей Национальной школы красоты, а также 25 волонтеров, отобранных в результате кастингов. Конкурс составил шесть человек на место. Все хорошо подготовлены, со знанием английского языка», — рассказала Ольга Владимирова.

Она добавила, что в поднятии флагов на церемониях будут задействованы 70 курсантов Университета гражданской защиты МЧС Беларуси.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.

БЕЛТА.