Отдыхайте у воды безопасно!

Летом многие не представляют своего отдыха без купания. К воде устремляются многие, и не важно, морской ли это пляж или небольшой пруд на даче, всегда нужно помнить о правилах поведения на воде, ведь, несмотря на то, что отдых у водоема кажется самым легким и беззаботным, он таит в себе определенную опасность.

– Несмотря на то, что настоящее тепло пришло к нам не так давно, некоторые уже купаются, – рассказывает начальник спасательной станции г. Смолевичи. Вадим Валентинович Новик. – Тем не менее, следует помнить, что в нашем районе купание разрешено только в трех местах: на Смолевичском, Дубровском и Петровичском водохранилищах. Детям – только в присутствии родителей. Не оставляйте детей без присмотра у воды, объясняйте им правила безопасного поведения. Есть пляж, который приведен в порядок, очищено дно и береговая линия – купайтесь на пляже, мы вас видим и, в случае необходимости, окажем помощь.

На Смолевичской спасательной станции работают 17 человек. Это водолазы, мотористы, медицинские сестры, матросы-спасатели…Станция укомплектована современной техникой и оборудованием, необходимым для оказания экстренной помощи. На смену заступает 7-6 человек, вахтенный наблюдатель стоит 2 часа, и затем сменяется. Но наблюдает за купающимися, рыбаками не только он. Большинство сотрудников также следит за озером. В жаркие летние дни, когда на городском пляже особенно многолюдно, отдыхает порой более 1000 человек, дополнительно выставляется дежурный пост спасателей.



– Некоторые негативные моменты лучше предупредить заранее, – убежден Вадим Валентинович. – В прошлом году нами было предупреждено о небезопасном поведении более 400 человек. Работаем и в тесном взаимодействии в тандеме с сотрудниками Смолевичского РОВД, которые пресекают многие правонарушения.

Одна из главных забот спасателей: дети, отдыхающие у воды. Сотрудники спасательной станции приводят в пример ситуацию: компания приехала отдохнуть к озеру или реке, пожарить шашлык. Дети бегают вокруг, чаще на них мало обращают внимания. Но может случится и так, что ребенок, оставленный без присмотра, может просто поскользнуться у кромки воды и, падая в воду, он с испугу инстинктивно сделает вдох, вода попадет в легкие, и он даже крикнуть не успеет! И хорошо, если все обойдется.

– Чаще всего жертвами воды становятся люди, употреблявшие перед купанием спиртные напитки и, как следствие, недооценивающие опасность, которую таит в себе глубина, – продолжает начальник спасательной станции. – Есть и люди в возрасте, которые хотят проплыть дистанцию, но могут не рассчитать свои силы. Мы рекомендуем им плыть не вглубь, а вдоль озера.

Спасатели настоятельно рекомендуют перед тем, как отправиться на пляж и тем более отпускать ребенка гулять вблизи водоема, ознакомиться с основными правилами поведения на воде:

купайтесь только в специально оборудованных местах: пляжах, бассейнах;

не входите в воду в состоянии алкогольного опьянения. Алкоголь блокирует нормальную деятельность головного мозга;

в воде следует находиться не более 10-15 минут. При переохлаждении тела могут возникнуть судороги;

при судорогах помогает укалывание любым острым предметом (булавка, щепка, острый камень и др.).

не подплывайте близко к идущим судам;

опасно прыгать или нырять в воду в неизвестном месте – можно удариться головой о грунт, корягу, сваю и т.п., сломать шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть;

не допускайте грубых игр на воде. Нельзя подплывать под купающихся, «топить», подавать ложные сигналы о помощи и др.;

не оставляйте возле воды малышей. Они могут оступиться, упасть, захлебнуться водой;

очень осторожно плавайте на надувных матрасах и надувных игрушках. Ветром или течением их может отнести далеко от берега, а волной – захлестнуть, из них может выйти воздух, что может привести к потере плавучести;

не используйте гребные и моторные плавсредства, водные велосипеды и мотоциклы в зонах пляжей, в общественных местах купания при отсутствии буйкового ограждения пляжной зоны и в границах этой зоны;

не заплывайте в зону акватории, где передвигаются катера и гидроциклы. Вы рискуете пострадать от действий недисциплинированного или невнимательного владельца скоростного моторного плавсредства.

– Выполняя простые правила поведения у воды и на воде, не пренебрегая мелочами, отдыхая вблизи спасательной станции, вы обезопасите себя и своих близких от беды, – уверен Вадим Новик. – Помните, что ваша безопасность во многом завит от вас самих.

Подготовила Ольга ЦЫБУЛЬКО.

Фото Александра ВОЛОДЬКО.