Паломническая поездка воскресной школы

В воскресной школе на приходе храма Покрова Пресвятой Богородицы агрогородка Озерицкая Слобода сложилась добрая традиция завершать учебный год паломнической поездкой.

Учащиеся с родителями уже успели побывать в трех монастырях Борисовской епархии и некоторых храмах. Этот год не стал исключением. 26 мая с благословения настоятеля прихода, благочинного Смолевичского церковного округа иерея Иоанна Ясюкевича воспитанники школы вместе с педагогом Еленой Стрельцовой и родителями совершили паломничество по маршруту «аг. Слобода – г.Марьина Горка – д.Блонь».

В Кафедральном соборе святого благоверного князя Александра Невского г.Марьина Горка паломников очень тепло встретил настоятель прихода, благочинный I Пуховичского церковного округа протоиерей Александр Целков. Экскурсовод Евгений рассказал историю храма и его главной святыни – чудотворной иконы Божией Матери, именуемой «Марьиногорская». После экскурсии матушка пригласила всех потрапезничать в здании Воскресной школы, которая находится на территории собора. Полные ярких впечатлений и благодарности к чутким и внимательным людям, паломники отправились в д. Блонь.





Деревянному, чудом уцелевшему храму Святой Живоначальной Троицы в д. Блонь более 190 лет. Старинный иконостас, список Минской иконы Божией Матери, история о белорусском новомученике протоиерее Александре Шалае, пострадавшем за веру и Церковь в 1937 году, – это то, что больше всего запомнилось юным паломникам. Особое впечатление произвела большая, выполненная на холсте, икона Иисуса Христа, которая третий год мироточит. Каждый смог прикоснуться к святыне и помолиться. Учащиеся благодарны прихожанам храма за душевный рассказ и с нетерпением ждут новых паломничеств по святым местам Борисовской епархии.

Екатерина КОРОТКЕВИЧ.

Фото из архива прихода.