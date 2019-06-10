В эти дни районному здравоохранению исполняется 95 лет. Разумеется, людей лечили и врачевали испокон веков. Но когда в 1924 году был образован Смолевичский район как административная единица, в качестве самостоятельной структуры была

создана и районная служба охраны здоровья.

И во все времена, на всех этапах развития здравоохранения, на охране самого бесценного человеческого богатства – здоровья и жизни – всегда находились люди в белых халатах: врачи, медсестры, санитары, работники скорой помощи – все, чьим призванием стала медицина, кто и по долгу службы, и по зову сердца пришел в эту благородную профессию и отдает ей себя сполна.

В довоенное время Смолевичскую систему здравоохранения составляли районная больница и 5 ФАПов – Петровичский, Верхменский, Драчковский, Курганский и Прилепский. Когда началась Великая Отечественная война, большинство медработников района продолжали лечить жителей, подвергаясь опасности, помогали раненым красноармейцам и партизанам. Остались верными врачебному долгу хирург райбольницы Константин Константинович Тихомиров, медсестры Мария Герман, Анна Косаревская, Полина Щурок, Татьяна Суша…

Заведующая врачебным участком в Жодинском сельсовете Мария Юльяновна Силич ушла в партизанский отряд имени Буденного бригады «Смерть фашизму», заведовала партизанским госпиталем, после войны некоторое время работала в Смолевичской райбольнице. Мария Юльяновна была удостоена ряда военных наград и звания «Заслуженный врач БССР».

Новый этап в развитии районного здравоохранения начался сразу после освобождения района от фашистов.

В 1946 году Смолевичскую больницу возглавила врач-фронтовик, старший лейтенант медицинской службы Мария Тимофеевна Зубакина. На фронт попала в начале войны после окончания Омского мединститута. И до самой Победы – в полевых госпиталях, в санитарных поездах лечила раненых, нередко под обстрелами и бомбежками.

Восемнадцать лет Мария Тимофеевна проработала главным врачом районной больницы. С ее участием была построена первая очередь основных зданий учреждения. Настойчивая, напористая, Мария Тимофеевна постоянно «теребила» строителей и министерства, чтобы скорее больница была введена в строй. Главврач смогла создать и сплотить дружную команду медиков-профессионалов. Заслуженным авторитетом в народе пользовались хирург Николай Савич Круглик, врачи Раиса Марковна Черногузова, Мария Александровна Горевая, Елена Александровна Ярмола.

Огромным уважением жителей района пользовался главный врач маленькой участковой больницы в поселке Черницкий Роман Казимирович Маковский. Более сорока лет – у постели больных, на ночных вызовах, в непогодь и холод спешил он на помощь. К нему шли не только односельчане, а ехали с разных уголков района.

Роман Казимирович был удостоен ордена Трудового Красного Знамени.



В начале 70-х годов приехал в Смолевичскую больницу молодой выпускник мединститута Петр Антонович Митько. Работал врачом, заведующим поликлиникой, заместителем главврача, главным врачом Центральной районной больницы. Прирожденный организатор, он внес большой вклад в развитие районного здравоохранения, в улучшение его лечебной и материальной базы, обеспечение лечебных учреждений современным оборудованием, использование прогрессивных технологий в лечебном деле. Его значительная заслуга в том, что в городе была построена просторная поликлиника с необходимыми условиями для оказания медицинской помощи.

Петр Антонович в непростые 90-е годы избирался депутатом Верховного Совета БССР, работал в постоянной комиссии, курируя вопросы охраны материнства и детства. Звание «Заслуженный врач Республики Беларусь» П.А.Митько было присвоено в 2001 году.

Рядом с мужем на протяжении всех этих лет несла врачебную «вахту» по работе со сложными пациентами фтизиатр Зоя Владимировна Митько.

«Правой рукой» у Петра Антоновича многие годы являлась врач-терапевт, в свое время заместитель главврача Валентина Самуиловна Артишевская. Для нее и ее мужа врача-кардиолога Николая Николаевича Артишевского Смолевичская райбольница также стала первым и единственным местом работы, которой они посвятили всю жизнь. К сожалению, у Николая Николаевича она оказалась слишком короткой. Он лечил чужие сердца, а свое не уберег. Проводя свой последний обход по вызовам больных, не успел помочь себе… Весь город проводил в последний путь, горько сожалея, что так рано не стало их доктора.

Для Валентины Самуиловны работа всегда была и остается (врач и теперь еще на своем посту) на первом месте. Высочайшая ответственность, неравнодушие, искреннее сочувствие каждому пациенту – норма ее жизни. В выходной день, поздно ночью или рано утром – никогда никому не откажет врач в помощи. Милосердие и сопереживание — черты, которые отличают этого доктора.

Кроме лечебной деятельности, Валентина Самуиловна исполняет обязанности специалиста по идеологической работе ЦРБ. За многолетний добросовестный труд врач удостоена почетного знака «Отличник здравоохранения».

В «команде» Петра Антоновича многие годы успешно трудились его заместитель Алла Федоровна Шинкевич, врач-педиатр Александра Лазаревна Лашкевич, заведующая роддомом Энелия Петровна Груша, хирург-онколог Ефим Залманович и терапевт Елена Ароновна Гренадеры.





Врачом-хирургом в ЦРБ долгие годы работала Людмила Николаевна Батюшкова. Многие обязаны ей возвращенным здоровьем и даже жизнью. Редкой наградой Всесоюзного значения, особенно дорогой медработникам, — медалью Пирогова отмечен ее труд, а также знаком «Отличник здравоохранения».

Не одно десятилетие посвятил себя работе в райбольнице Валентин Ефимович Говорушко, в самом, пожалуй, сложном отделении – реанимации и анестезиологии, где всегда приходится действовать быстро и решительно, без суеты и охов-вздохов, где практически каждый пациент находится на грани и жизнь его зависит от знаний и опыта специалистов-медиков.

Валентин Ефимович также награжден почетным знаком «Отличник здравоохранения».

Старшей медицинской сестрой проработала всю сознательную жизнь в ЦРБ и жена Валентина Ефимовича Зинаида Ивановна.

Сегодня на страже здоровья смолевичан стоят представители и старшего, и более молодых поколений медработников. Опыт и молодость, многолетняя практика старших и энергия, инициатива молодых – прочный союз, позволяющий районной службе здоровья постоянно совершенствоваться, идти в ногу со временем и современными требованиями.



Сегодня во главе медучреждения – молодой, талантливый организатор лечебного дела главный врач Ольга Вячеславовна Уварова. Надежная поддержка – ее заместители Александр Георгиевич Мысливчик и Алла Леонидовна Реутская.

Умело и грамотно направляют работу своих подведомственных коллективов опытные заведующие отделениями райбольницы: хирургии – Иосиф Иосифович Судник, реанимации и анестезиологии – Сергей Михайлович Кутас, терапии – Елена Анатольевна Суходольская, педиатрии – Елена Аркадьевна Аврамова, кардиологии – Ольга Николаевна Пышная, стоматологии – Виктория Петровна Ивановская, заведующий поликлиникой Евгений Павлович Хороших.

Настоящими профессионалами зарекомендовали себя врачи: реаниматолог Ростислав Ростиславович Ивановский, хирурги Юрий Матвеевич Волосевич и Иван Андреевич Савонов, эндоскопист Ольга Александровна Залевская.

С благодарностью отзываются пациенты о работе медицинских сестер Татьяны Михайловны Мехович, Татьяны Викторовны Горецкой, главной медсестры Натальи Ивановны Калесниковой.

Огромную работу по охране здоровья сельского населения проводят заведующие врачебными амбулаториями Лариса Ивановна Щурко (Прилепская ВА), Виктория Степановна Цыбулько (Плисская ВА), Людмила Николаевна Залевская (Драчковская ВА), Валентина Сницаренка (Петровичская ВА), старшая медсестра Краснознаменской БСУ Нина Николаевна Шевченко.

Мало газетной страницы, чтобы сегодня назвать всех самоотверженных и добросовестных тружеников службы здоровья района. И мы поздравляем ветеранов и нынешних сотрудников районного здравоохранения с замечательной датой и с огромной благодарностью повторяем: «Спасибо, доктор!».

Э.ПОТАПЧИК.

Фото Александра ВОЛОДЬКО и из архива редакции.