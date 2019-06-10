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Молодой житель Березок проявил инициативу в восстановлении водоема в деревне
11.06.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Сейчас лишь старожилы агрогородка Березки вспомнят, когда за мастерскими, если ехать в сторону Игнатовки, был построен водоем с небольшим шлюзом. Местные жители в нем купались, ловили рыбу, отдыхали на берегу и лицезрели прелести природы. Со временем водоем превратился в умирающий Арал.
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Сейчас лишь старожилы агрогородка Березки вспомнят, когда за мастерскими, если ехать в сторону Игнатовки, был построен водоем с небольшим шлюзом. Местные жители в...
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