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Молодой житель Березок проявил инициативу в восстановлении водоема в деревне

11.06.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Сейчас лишь старожилы агрогородка Березки вспомнят, когда за мастерскими, если ехать в сторону Игнатовки, был построен водоем с небольшим шлюзом. Местные жители в нем купались, ловили рыбу, отдыхали на берегу и лицезрели прелести природы. Со временем водоем превратился в умирающий Арал.
Но нашелся, как рассказала председатель Березковского сельисполкома Алла Салмина, человек, который загорелся идеей восстановить озерцо. Им оказался молодой парень Алексей Матыко. И закрутилось, механизм заработал. Поддержали начинание Николай Юрченко, Александр и Владимир Лагонские, Николай Гавриченко, Андрей Яненко, Сергей Романов, Александр Михаленко, Николай Анженко и другие жители агрогородка. Отремонтировали шлюз, укрепили и сегодня глубина в отдельных местах достигает двух метров.
Вот так, сообща и по отдельности можно преобразить наш дом, улицу, деревню, сделать их более привлекательными для проживания, отдыха.

 
 
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Сейчас лишь старожилы агрогородка Березки вспомнят, когда за мастерскими, если ехать в сторону Игнатовки, был построен водоем с небольшим шлюзом. Местные жители в...
 
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