|
Слесарные навыки позволяют Сергею Смолякову сделать шедевры из металла
11.06.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Проезжая около дома под цифрой 28 по улице Пушкинской, рука сама тянется к фотоаппарату. Подобная экспозиция воинов восхитила меня когда-то в Могилеве, но встретить подобное почти рядом с собой я совершенно не ожидал. Поражает полет мысли автора этих творений. Вот скамейка, рядом господин в шляпе, с тростью, бабочкой. Через мгновение понимаешь, что это – урна. А это воин со щитом, другой, скорее всего, терминатор… Замечаешь детали и удивляешься: «Как это сделано?».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проезжая около дома под цифрой 28 по улице Пушкинской, рука сама тянется к фотоаппарату. Подобная экспозиция воинов восхитила меня когда-то в Могилеве, но встретить...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)