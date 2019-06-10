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Слесарные навыки позволяют Сергею Смолякову сделать шедевры из металла

11.06.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Проезжая около дома под цифрой 28 по улице Пушкинской, рука сама тянется к фотоаппарату. Подобная экспозиция воинов восхитила меня когда-то в Могилеве, но встретить подобное почти рядом с собой я совершенно не ожидал. Поражает полет мысли автора этих творений. Вот скамейка, рядом господин в шляпе, с тростью, бабочкой. Через мгновение понимаешь, что это – урна. А это воин со щитом, другой, скорее всего, терминатор… Замечаешь детали и удивляешься: «Как это сделано?».
Ответ на вопрос дает хозяин дома Николай Смоляков:
– Эти работы выполнил мой сын Сергей при моем скромном участии. Он любит творчество, делать мини-поделки из металла. Благо заложенные в нем задатки, образование позволяют погружаться в искусство как по наитию, так и с мастерским подходом. Для изготовления использовались старые детали автомобилей, тракторов, велосипедов: поршни, коленвал, шестерни… Сварочный аппарат, болгарка, молоток и кувалда – вот все инструменты, используемые при изготовлении.
Любят останавливаться возле дома Смоляковых дети и взрослые, гости нашего городка, просят разрешения сфотографироваться.

 
Теги: Могилев
 
 
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Проезжая около дома под цифрой 28 по улице Пушкинской, рука сама тянется к фотоаппарату. Подобная экспозиция воинов восхитила меня когда-то в Могилеве, но встретить...
 
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