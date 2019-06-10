О сроках завершения гражданами строительства жилых домов и дач в РБ

Источник материала: Новости Хотимска

В Беларуси отношение к долгостроям – настороженное. Коль уж взял землю, будь добр: стройся, занимайся хозяйством. Одним из документов, устанавливающих сроки строительства, является Указ Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 года № 87.Так, к примеру, владельцам участка для строительства жилья установлен срок: дом должен быть возведен в течении трех лет. В случае финансовых либо других сложностей предусмотрены отсрочка и консервация объектов.

К работам на земельном участке, предоставленном для строительства и обслуживания жилого дома, необходимо приступить в течение одного года со дня получения свидетельства о государственной регистрации земельного участка и возникновения права на него. При этом под занятием земельного участка имеется ввиду начало строительства: осуществление строительно-монтажных работ в соответствии с утвержденной проектной документацией, в том числе в отношении нежилых построек на придомовой территории. Строительно-монтажные работы охватывают все работы, выполняемые при возведении здания или сооружения непосредственно на месте строительства (земляные, каменные, бетонные, плотничные, столярные, отделочные, кровельные работы и др.).

Строительство капитальных строений в виде жилого дома на земельных участках, предоставленных в установленном порядке в частную собственность или пожизненное наследуемое владение для строительства и обслуживания жилого дома, дачного строительства, должно быть завершено гражданином в течение трех лет. При этом по действующему ныне законодательству завершением строительства считается возведение фундамента, стен и крыши жилого дома, независимо от ввода его в эксплуатацию.

Срок строительства может быть продлен местными исполнительным и распорядительным органом, но не более чем на два года с учетом материального положения гражданина и других уважительных причин (болезнь, отсутствие в Республике Беларусь или иная уважительная причина) по его заявлению, поданному не ранее чем за шесть месяцев, но не позднее чем за два месяца до истечения срока строительства. Право на продление срока строительства может быть реализовано только один раз.

Кроме того, в случае невозможности завершения строительства в сроки, установленные законодательством, гражданин обязан осуществить консервацию не завершенного строительством жилого дома и благоустройство земельного участка, на котором он расположен. При этом консервация жилого дома может быть осуществлена только один раз, а срок такой консервации не может превышать трех лет.

Указом №87 установлено, что местные исполнительные и распорядительные органы проводят работу по выявлению не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов, сроки строительства которых превышают предусмотренные Указом №87.

В случае их выявления, в течение месяца со дня получения документа об оценке объектов, в суд подаётся заявление об изъятии земельного участка и не завершенных строительством построек для продажи с публичных торгов. Нормами Указа №87 предварительное вынесение предписаний не предусмотрено.

Собственнику (владельцу, арендатору) земельного участка возмещается сумма, полученная от продажи дома, за вычетом расходов на проведение публичных торгов, или сумма оценки не завершенного строительством жилого дома.

По вопросам, связанным с реализацией норм Указа Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 год, обращаться в отдел архитектуры, строительства и землеустройства Хотимского райисполкома (тел. 79-535, 79-446).

Александр АНЖЕНКО,

начальник отдела РИК