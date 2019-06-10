Идентификация домашних животных содействует экономики хозяйств

Источник материала: Новости Хотимска

В разгар лета, деревня в Мстиславском районе, где я родился и вырос, несколько оживает. Приезжают, кто на время отпуска, кто на выходные, как их однажды назвал – дачники. В двух личных подворьях у нас еще держат коров, эта тема частенько затрагивается в разговорах. В последней встрече один из односельчан и рассказал о случае, произошедшем в их районе. История, на мой взгляд, поучительна.

В общем, не знал хозяин коровы беды, пока она сама не постучала в ворота. Животное сломало ногу, по причине чего его предстояло ликвидировать, а мясо реализовать. Без ветеринарного сопроводительного документа этого сделать невозможно. Обратился владелец в сельисполком, оттуда направили в управление по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома. Там выслушали и посоветовали решать вопрос по месту жительства. При этом обе инстанции вроде и правы. Почему так случилось?

Оказывается, животное то не идентифицировано в соответствии с Законом Республики Беларусь от 15 июля 2015 года №287-3 «Об интенсификации, регистрации, прослеживаемости сельскохозяйственных животных (стад), идентификации и прослеживаемости продуктов животного происхождения». Чем закончились хождения бедолаги история умалчивает, у нас люди ушлые, найдут куда позвонить. Еще обвинят местные власти в бюрократизме.

А мы решили попросить помочь разобраться в деталях и тонкостях идентификации Инну ГРИШИНУ, ведущего специалиста государственного учреждения «Центр информационных систем в животноводстве» по Могилевской области Хотимского района.

– Инна Петровна, на что распространяется действие закона, на что он направлен?

– Действие Закона распространяется на отношения, возникающие при разведении, выращивании, содержании, перемещении, убое, реализации и ином использовании сельскохозяйственных животных (стад) на территории Республики Беларусь, а также на отношения, связанные с производством и реализацией (выпуском в обращение) продуктов животного происхождения, в том числе с их переработкой и утилизацией.

Закон направлен на создание государственного регулирования и определения наиболее эффективного способа контроля и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов животного происхождения. Он создан с учетом возросших требований безопасности и качества продовольственного сырья животного происхождения и призван обеспечить контроль на каждом этапе выращивания и производства животноводческой продукции, начиная от рождения, перемещения сельскохозяйственных животных, проведения с ними лечебно-профилактических и диагностических мероприятий, последующего убоя и переработки, реализации сырья, с целью обеспечения качества и безопасности готовых продуктов.

Если обратиться к вашему случаю, то если в деревне кто-то держит корову, получает от нее молоко и сдает государству либо продает на рынке, то он тоже вступает в сферу действия закона и должен выполнять его положения. Необходимо принять во внимание, что индивидуальные предприниматели и физические лица, выращивающие сельскохозяйственных животных для дальнейшей их реализации, не смогут сдать животных на мясоперерабатывающие предприятия, в сельскохозяйственные и иные организации, а так же реализовывать продукцию животного происхождения, в том числе и на рынках, если сельскохозяйственные животные не идентифицированы средством идентификации государственного образца и не зарегистрированы в государственной информационной системе «AITS» .

– А если выращивает для себя?

– Действие настоящего Закона не распространяется на отношения, возникающие при использовании сельскохозяйственных животных (стад) физическими лицами для собственных нужд и не преследующими при этом цели извлечения прибыли.

В таком случае регистрация проводится по желанию хозяина. Но, как видите, жизнь развивается по своему сценарию и может преподнести сюрпризы.

– Каких животных надо регистрировать? Зачем нужна идентификация всего поголовья животных в сельскохозяйственных предприятиях и на личных подворьях?

– Закон предусматривает свое действие на 5 основных видов сельскохозяйственных животных: крупный рогатый скот, овцы, козы, свиньи, лошади. Они должны быть зарегистрированы в течение 7 дней после рождения.

– Зачем нужна идентификация?

– Такое требование, прежде всего, должно обеспечить: невозможность подменить одного животного другим; исключение перевозки животных, которые не вакцинированы против бешенства и других заразных болезней; возврат животного владельцу в случае его потери, а при находке чужого животного определить координаты его владельца.

По вопросам идентификации и регистрации сельскохозяйственных животных физические лица могут обратиться ко мне, в региональное подразделение ГУ «Центр информационных систем в животноводстве», кабинет 410 Хотимского райисполкома (тел. 8-025 -968-07-09, 79-149).

По вопросу приобретения средств идентификации (бирка, чип, микрочип) граждане Хотимского района обращаются в сельские исполнительные комитеты по месту жительства.

Для установки средств идентификации на сельскохозяйственное животное, рекомендуем обращаться в ВСУ «Хотимская районная ветеринарная станция».

– Спасибо.

Александр Лейчинский.

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