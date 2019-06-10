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Учащиеся СШ №1 стали лучшими в международных викторинах и конкурсах

11.06.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Широкие возможности для педагогов и учащихся представляет ассоциация международных викторин и конкурсов. Так, в мае-июне проводились увлекательные образовательные мероприятия, в рамках которых, обучающие викторины: «Адронный коллайдер», «Элементарные частицы», «Кинематика», «Динамика», «Законы сохранения» для учащихся 9-11 классов, рассчитанных на подготовку к ЦТ, поступлению в лицеи; «Твои права и обязанности ученик» для учащихся 1-4 классов ко Дню защиты детей, творческие конкурсы: выставка-конкурс рисунков «Великой Победе посвящается!», «1 июня – День защиты детей».

Целью проекта стало предоставление возможности учащимся почувствовать себя «НЕ ХУЖЕ МНОГИХ», а даже и «САМЫМИ-САМЫМИ».
Стоит отметить, что все участники СШ № 1, принявшие участие в обучающих викторинах, оказались в числе лучших.
Так, в викторине «Кинематика» учащиеся Сергей Бобров и Станислав Приснаков, отмечены Дипломами 1 степени, Владислав Савченко – Дипломом 2 степени, Дипломами 3 степени награждены Елизавета Шелепенкова, Марк Кастенка, Иван Андреев, сертификаты получили Павел Погуляев и Никита Баранов.
Викторина «Динамика» также прошла результативно и портфолио выпускников Станислава Приснакова и Владислава Савченко (на фото) пополнились Дипломами 2 и 3 степени (педагог Оксана Ларченко).
Диплом 1 степени получил учащийся 4 класса Павел Товстый за высокий результат в викторине «Твои права и обязанности ученик» (32 балла из 32, педагог Галина Беликова).
Одиннадцать наград школьников в международных викторинах «Кинематика», «Динамика», «Твои права и обязанности ученик» доказали, что учащиеся СШ №1 могут всё, они самые – самые…

Соб. информ.

 
 
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Широкие возможности для педагогов и учащихся представляет ассоциация международных викторин и конкурсов. Так, в мае-июне проводились увлекательные...
 
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