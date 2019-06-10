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Учащиеся СШ №1 стали лучшими в международных викторинах и конкурсах
11.06.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Широкие возможности для педагогов и учащихся представляет ассоциация международных викторин и конкурсов. Так, в мае-июне проводились увлекательные образовательные мероприятия, в рамках которых, обучающие викторины: «Адронный коллайдер», «Элементарные частицы», «Кинематика», «Динамика», «Законы сохранения» для учащихся 9-11 классов, рассчитанных на подготовку к ЦТ, поступлению в лицеи; «Твои права и обязанности ученик» для учащихся 1-4 классов ко Дню защиты детей, творческие конкурсы: выставка-конкурс рисунков «Великой Победе посвящается!», «1 июня – День защиты детей».
Целью проекта стало предоставление возможности учащимся почувствовать себя «НЕ ХУЖЕ МНОГИХ», а даже и «САМЫМИ-САМЫМИ».
Соб. информ.
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Широкие возможности для педагогов и учащихся представляет ассоциация международных викторин и конкурсов. Так, в мае-июне проводились увлекательные...
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