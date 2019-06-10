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Лукашенко назначил нового гендиректора МТЗ и поставил перед ним ключевую задачу

11.06.2019 16:30 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Лукашенко назначил нового гендиректора МТЗ и поставил перед ним ключевую задачу

Перед новым гендиректором МТЗ стоит ключевая задача — вывести предприятие на новую рентабельную работу.

Президент верит в то, что новый глава МТЗ Виталий Вовк справится с заданной целью, поскольку в прошлом он зарекомендовал себя как компетентный сотрудник на посту министра промышленности.

Виталий Вовк обладает и огромным управленческим опытом, а также прекрасно осведомлен о проблемах и работе машиностроительного завода.     

Белорусский лидер подчеркнул, что времени на раскачку нет, нужно делать все четко и двигаться только вперед.

«МТЗ, МАЗ, БелАЗ мы загубить не можем. Это наши стратегические предприятия. Там десятки тысяч людей работают. Это наша гордость. Как без машиностроения? Не может экономика развиваться без трактора и автомобиля. Мы все это умеем делать, это надо сохранить», — отметил глава государства.

Кроме того, Александр Лукашенко обозначил главную задачу для нового генерального директора, согласно которой МТЗ должен зарабатывать, но для этого необходимо обеспечить эффективную и рентабельную работу, сообщает БЕЛТА.

 
 
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Перед новым гендиректором МТЗ стоит ключевая задача — вывести предприятие на новую рентабельную работу.
 
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