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Выпускной бал в Солигорске в нынешнем году пройдёт 8 ИЮНЯ. АНОНС.

11.06.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


4 июня 2019 15:17 2343

Выпускной бал в Солигорске в нынешнем году пройдёт 8 ИЮНЯ. АНОНС.

Автор: Эдуард Кидяев.

8 июня запомнится нынешним выпускникам-2019, именно в этот день гимназисты и школьники Солигорского района, сдавшие экзамены, примут участие в выпускных балах. Начнутся они общим праздником — районным выпускным балом на Центральной площади города.

Выпускной бал в Солигорске в нынешнем году пройдёт 8 ИЮНЯ. АНОНС.

По сложившейся традиции, от магазина «Лазурит» до площади пройдёт парад выпускников, на который могут полюбоваться солигорчане. Это шествие по одной из старейших улиц города шахтёров (улице Ленина) стартует в 19.00 часов. Красивые и нарядные, во главе с директорами школ и гимназий, завучами и классными руководителями, ребята дойдут до места назначения.

На площади представители райисполкома и управления образования, спорта и туризма скажут напутственные слова выпускникам, а отличникам учёбы будут вручены золотые и серебряные медали и другие награды. Всегда особенно трогательно провожают в большую жизнь ребят и их родители.

Не зря выпускной называется балом, конечно же, самой важной частью праздника станет танцевальный флешмоб, который готовят все ученики нынешнего года выпуска. Конечно, можно будет увидеть необычайно красивые платья девчонок, строгие костюмы мальчишек, насладиться обаянием и позитивом молодости.

Выпускной бал в Солигорске в нынешнем году пройдёт 8 ИЮНЯ. АНОНС.

После районного торжества выпускники-2019 отправятся в свои школы и гимназии, где получат аттестаты и продолжат празднования.

Но все они прекрасно знают, что выпускные балы — это только маленький, хотя и грустный момент расставания со школой, впереди у ребят — самое сложное: сдача ЦТ и поступления. Удачи!

Автор статьи: Светлана АРХИПОВА.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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4 июня 2019 15:17 2343 Выпускной бал в Солигорске в нынешнем году пройдёт 8...
 
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