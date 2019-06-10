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Выпускной бал в Солигорске в нынешнем году пройдёт 8 ИЮНЯ. АНОНС.
11.06.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
4 июня 2019 15:17 2343
Выпускной бал в Солигорске в нынешнем году пройдёт 8 ИЮНЯ. АНОНС.
8 июня запомнится нынешним выпускникам-2019, именно в этот день гимназисты и школьники Солигорского района, сдавшие экзамены, примут участие в выпускных балах. Начнутся они общим праздником — районным выпускным балом на Центральной площади города.
По сложившейся традиции, от магазина «Лазурит» до площади пройдёт парад выпускников, на который могут полюбоваться солигорчане. Это шествие по одной из старейших улиц города шахтёров (улице Ленина) стартует в 19.00 часов. Красивые и нарядные, во главе с директорами школ и гимназий, завучами и классными руководителями, ребята дойдут до места назначения.
После районного торжества выпускники-2019 отправятся в свои школы и гимназии, где получат аттестаты и продолжат празднования.
Автор статьи: Светлана АРХИПОВА.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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4 июня 2019 15:17 2343 Выпускной бал в Солигорске в нынешнем году пройдёт 8...
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