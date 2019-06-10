Выпускной бал в Солигорске в нынешнем году пройдёт 8 ИЮНЯ. АНОНС.

По сложившейся традиции, от магазина «Лазурит» до площади пройдёт парад выпускников, на который могут полюбоваться солигорчане. Это шествие по одной из старейших улиц города шахтёров (улице Ленина) стартует в 19.00 часов. Красивые и нарядные, во главе с директорами школ и гимназий, завучами и классными руководителями, ребята дойдут до места назначения.



На площади представители райисполкома и управления образования, спорта и туризма скажут напутственные слова выпускникам, а отличникам учёбы будут вручены золотые и серебряные медали и другие награды. Всегда особенно трогательно провожают в большую жизнь ребят и их родители.



Не зря выпускной называется балом, конечно же, самой важной частью праздника станет танцевальный флешмоб, который готовят все ученики нынешнего года выпуска. Конечно, можно будет увидеть необычайно красивые платья девчонок, строгие костюмы мальчишек, насладиться обаянием и позитивом молодости.

