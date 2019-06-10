В рамках проекта содействия занятости и самозанятости населения создан интерактивный туристический маршрут «Славянская история Мстиславля»

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Карта-схема иллюстрирует интерактивный туристический маршрут «Славянская история Мстиславля», разработанный в рамках проекта «Содействие занятости и самозанятости населения в малых и средних городах Республики Беларусь», финансируемого Правительством Российской Федерации и реализуемого Программой развития ООН.

Кроме того, на карте-схеме отмечены другие туристические объекты в Мстиславском районе.