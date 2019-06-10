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В рамках проекта содействия занятости и самозанятости населения создан интерактивный туристический маршрут «Славянская история Мстиславля»
11.06.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Карта-схема иллюстрирует интерактивный туристический маршрут «Славянская история Мстиславля», разработанный в рамках проекта «Содействие занятости и самозанятости населения в малых и средних городах Республики Беларусь», финансируемого Правительством Российской Федерации и реализуемого Программой развития ООН.
Кроме того, на карте-схеме отмечены другие туристические объекты в Мстиславском районе.
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В рамках проекта содействия занятости и самозанятости населения создан интерактивный туристический маршрут «Славянская история Мстиславля»
Карта-схема иллюстрирует интерактивный туристический маршрут «Славянская история Мстиславля», разработанный в рамках проекта «Содействие занятости и...
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