В Kia рассказали об особенностях цифровой приборной панели для XCeed

Источник материала: Tut.by

Для нового городского кросс-хэтчбека Kia XCeed, продажи которого в Европе начнутся уже в текущем году, будет предложена полностью цифровая панель приборов Supervision с диагональю экрана 12,3 дюйма.





Корейская Kia продолжает подогревать интерес к своей будущей новинке — «пятидверке» XCeed , первое изображение которой компания распространила на прошлой неделе. В этот раз Kia поделилась подробностями о цифровой приборной панели, которую для хэтчбека предложат в качестве платной опции вместо традиционных шкал (впоследствии ее получат и другие модели марки).

В центральной части дисплея с разрешением 1920×720 пикселей, между двумя цифровыми приборами, будут отображаться пошаговые инструкции навигации, информация о работе аудиосистемы, телефонных звонках, а также расход топлива в реальном времени и его среднее значение. При необходимости на дисплей будут выводиться и подсказки системы контроля внимания водителя — рекомендации сделать перерыв при усталости и снижении внимания.

Для некоторых версий XCeed с системой выбора режимов движения Drive Mode Select, подстраивающей характеристики управляемости и динамики автомобиля в соответствии с различными условиями движения. Соответственно в каждом из выбранных режимов (Normal или Sport) новая цифровая приборка также будет настраиваться соответствующим образом, отображая различную графическую информацию.

Официальная премьера XCeed запланирована на 26 июня этого года — тогда и узнаем все прочие подробности о новинке.